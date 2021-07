¿Horrores gastronómicos? 5 platillos japoneses que hemos mexicanizado

[email protected] [email protected] que han vivido en el extranjero no nos dejarán mentir, sobre todo [email protected] que llevan un buen rato fuera del país: la cocina mexicana es una verdadera maravilla y se extraña en cualquier parte del mundo.

Eso no se pone en duda. Sin embargo, para [email protected] que estamos acá y tenemos la oportunidad de acceder a nuestra comida (incluida esa salsa cruda que pica con sólo olerla), resulta extraño ir a un restaurante a probar platillos de otro país y pedir que sepa a lo que comemos siempre…

Para que nos entiendan, vamos a un restaurante de comida japonesa, por ejemplo, y esperamos que los platillos sepan a nuestra cocina y no a la del país en turno. ¿Por qué lo hacemos?, ¿será alguna necesidad de nuestro paladar acostumbrado a las buenas salsas, los sabores fuertes y la garnacha?

No estamos aquí para resolver esa pregunta –cada quien hará su propia reflexión–, sino para contarles qué es lo que sucede cuando nos aferramos a los sabores mexicanos en los platillos japoneses: ¿horrores culinarios que son una delicia?

Nota: Con la palabra “horrores” no queremos ofender a nadie, sólo indicar nuestro punto: ¿de dónde salieron estos platillos y por qué no los comemos como deberían ser originalmente?

Que sus chiles toreados

Nos atreveríamos a decir que en México, todo sabe mejor con una buena salsa o un chilito verde para acompañar nuestros platillos. Desde una simple torta llena de rajas, un mole verde picosito, hasta una garnacha con una salsa verde cruda que te hace olvidar todos los males del mundo (mientras buscas enchilarte aún más).

En Japón sí hay platillos que pican. Incluso uno de sus ingredientes más conocidos es el guasabi, el cual pica bastante y se encuentra en el sushi, por ejemplo, para limpiar el paladar y potenciar el sabor (con la idea también de que ayuda a las personas a no enfermarse en caso de que el pescado esté pasado).

Pero algo que de plano no existe y es un invento mexicano por nuestra necesidad de someternos al chile –con el perdón de ustedes–, son los chilitos toreados en la salsa de soya. No, no, no y no. En la cocina japonesa hay dos tipos de soya: una baja en sodio y otra bastante salada. Pero ninguna trae limón o chiles toreados.

Además de los respectivos chiles toreados, está el toque de chipotle que le echamos a lo que acá llamamos sushi. Y con esta último, nos vamos al siguiente punto.

Rollos de Rib Eye

¿Qué es realmente el sushi? Lo que nosotros creemos que es sushi, en realidad es maki, pero no por eso tenemos la libertad de bañarlo en soya con limón o chiles toreados. Pero ese es otro tema. El punto es que acá, a los rollos les ponemos lo que se nos da la gana: desde aguacate hasta queso manchego, carnes y cosas empanizadas.

Para empezar, están los rollos envueltos en pollo empanizado que pueden llevar chiles, queso manchego o queso philadelphia. Esos también llevan un toque de chipotle. Luego, están los rollos envueltos en rib eye o arrachera, la cual viene bastante condimentada y jugosa como si estuviera en una tabla… no más le falta la guarnición e indicar en qué termino la quieren.

Y eso no es todo. Hay unos rollos atrevidos que llevan plátano frito, un empanizado a base de coco, mango, surimi, pepino, filete de res, champiñones, salsa rockefeller y todo lo que se les ocurra, y que seguramente han probado y sabe delicioso, pero que no viene de la cocina japonesa original ni mucho menos.

Birriamen

Una buena birria los domingos en la mañana siempre se agradece. Ya sea en un platillo acompañado con tortillas para echarse unos buenos tacos, o bien, una distinguida torta con bolillo en su punto… Se trata de un platillo original de Jalisco que supone una preparación cuidadosa tanto para la carne como para el “caldo” que lo acompaña. Todo un arte.

¿Pero qué hacemos aquí? Le echamos ramen para crear un monstruo: el o la birriamen. Tal cual. Al caldo que nace de la birria con chile guajillo, pasilla, comino y retazos de res (además de algunos otros elementos), le echamos los fideos para acompañarlos con algo de cilantro, cebolla y limón.

Yakimeshi con arrachera

El yakimeshi es arroz salteado, ese es el significado más literal de la palabra y que tiene que ver con la forma en la que se prepara. Si alguien c¡en casa quiere preparar yakimeshi, necesita arroz, huevo y aceite… nada de tampico, ni arrachera, y desde luego, nada de la soya con chiles toreados ni limón.

Acá en México solemos echarle también una variedad de cosas como carne de res, pulpo, cangrejo, ajo y hasta nos atrevemos a tener uno mixto que lleva la combinación de pollo, filete de res y camarón. Incluso algunos lo preparan con algo de mantequilla a la que se le suman verduras a la plancha.

La realidad es que el yakimeshi es bastante simple y es el arroz con soya (la soya de allá) y el huevo. En Japón, te llevan el sartén donde todavía se está salteando el arroz y ahí mismo le pueden echar el huevo, pero no más.

¿Tacos orientales?

Ok, los tacos son nuestros y de nadie más. Muchos se han apropiado del concepto del taco y lo han adaptado a sus necesidades gastronómicas. Pero lo que nosotros hicimos fue hacer un taco oriental al que le ponemos carnes como rib eye para acompañarlo con chipotle, mayonesa (por ejemplo, la de habanero), y un sinfín de elementos que se suman a las verduras.