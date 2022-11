¿Te acuerdas cuando había autos que ni tenían cinturón de seguridad? Para nuestra suerte esos tiempos ya quedaron atrás y ahora es indispensable que un carro tenga al menos bolsas de aire frontales y cinturones de seguridad para todos sus pasajeros. Pero con el avance de la tecnología otros van más allá y nos presentan sistemas súper rifados que parecen salidos de una película de ciencia ficción.

Desde cámaras hasta sensores, el futuro es ahora en el mundo de la seguridad de los autos, algo que no solo protege a sus conductores y pasajeros, también a los que están en su camino. Acá te vamos a presentar un sistema que se ve de lujo, el Hyundai SmartSense™, un conjunto de sensores que cuidan la seguridad en los autos Hyundai y que, por supuesto, está presente en el nuevo Hyundai HB20 2023.

¿Qué es el SmartSense de Hyundai y por qué debería saberlo?

Pues Hyundai SmartSense™ es un sistema de asistencia al conductor, que te hace paro desde frenar para evitar choques hasta detectar vehículos que están en tu punto ciego, algo que pasa muy seguido. Este sistema “le echa ojo” a su entorno para brindarte más tranquilidad mientras conduces.

Te vamos a explicar cómo funcionan sus principales sensores, aprovechando que Hyundai acaba de presentar su nuevo modelo Hyundai HB20 2023, el cual ya viene con este sistema instalado. Si creías que un carro no puede ser inteligente, piensa otra vez, porque este hasta se da cuenta si andas manejando cansado ¡khé!

¿Has sufrido golpes por alcance? Este sistema ya te hace el paro

A ver, vamos por partes, algo que nos preocupa a todos es darle un llegue al carro que va adelante, o llevarnos a un ciclista o peatón; pues, con el Asistente de Anticolisión Frontal no tienes que preocuparte, ya que este reduce la velocidad e incluso frena si detecta un objeto frente a ti y tú no has bajado la velocidad.

También tiene un Asistente Anticolisión de Punto Ciego, el cual se encarga de avisarte si hay un objeto en el punto en donde se pierde la visión de tu espejo lateral y tu retrovisor, el punto ciego. En caso que quieras cambiar de carril y esté un carro en dicho punto, el Hyundai SmartSense™ frena por ti.

Adiós a los reversazos con el Hyundai SmartSense

¿A quién no le ha pasado que al echarse de reversa caaaasi le pegamos a otro carro? Pues Hyundai aplicó un Asistente de Tráfico Cruzado con Anticolisión que te alerta si un carro viene cruzando detrás tuyo, y también aplica frenado para evitar que lo golpees. Este sistema obviamente viene complementado con una cámara de reversa que te ayuda aún más en estas situaciones.

Uno de los radares que más nos llamó la atención es el Sistema de Corrección de Carril, que mantiene el auto centrado en su carril, evitando que te salgas de este. Viene acompañado de un Asistente de Mantenimiento de Carril que toma el control del volante para evitar que el vehículo salga del carril y no se active la direccional. Esto puede ayudar a evitar accidentes que en carretera pueden ser muy serios.

¿Eres descuidad@ al abrir tu puerta? Échale ojo a esto

Un par de alertas que se ven súper innovadoras son la Alerta de Ocupante Trasero, que te avisa si hay un objeto o persona en tu asiento trasero al subir, y la Alerta de Atención del Conductor, que analiza el nivel de atención del conductor y hasta sugiere una parada si identifica que hay signos de fatiga. ¡Estos son indispensables para la seguridad de todos!

Y pues, para que no le des un portazo a otro carro (o un motociclista o ciclista), la Alerta de Descenso Seguro te avisa si viene un vehículo en movimiento al abrir la puerta. Por último, el Hyundai SmartSense™ cuenta con un Asistente de Luces Altas que detecta la presencia de vehículos delante o en la dirección opuesta y paga las luces altas automáticamente y vuelve a encenderlas cuando el frente está despejado.

Recuerda, este sistema te brinda todas estas asistencias para mejorar tu seguridad y la de los demás, pero siempre debes estar alerta y seguir siendo un buen conductor. ¿Te quedaste con ganas de saber más? Checa acá todas sus características y porqué es una excelente opción si andas en busca de un auto.