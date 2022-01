Así es como Instagram te permitirá escoger qué publicaciones ver en tu feed

En este 2022, se vienen cambios importantes para Instagram y la manera en que sus usuarios interactúan con la aplicación. La próxima actualización, que se planea probar próximamente en algunas cuentas, permitirá que naveguemos en la plataforma a través de diferentes visualizaciones de la pantalla de inicio o ‘feed’.

Como tal, se trata de tres opciones a las que tendremos acceso: Inicio, Siguiendo y Favoritos. Así lo anunció en redes sociales el director de IG Adam Mosseri el pasado miércoles 5 de enero, con una muestra de cómo lucirá la interfaz de la app. Y por supuesto, por acá les explicamos cómo estará toda la onda.

Hoy en día, la manera en la que navegamos por la pantalla de inicio de Instagram nos permite ver las publicaciones que hacen las personas a las que seguimos, así como algunas sugerencias de contenido que nos manda la aplicación de acuerdo a lo que podría interesarnos.

Este último caso, es el ejemplo de lo ‘invasivo’ -por decirlo de alguna manera- que llega a ser el algoritmo de la plataforma al mostrarnos posteos que quizá no queremos ver o que en definitiva, no son de nuestro interés… pero eso está por terminarse. Desde el pasado mes de diciembre, ya se hablaba de una serie de cambios que la compañía perteneciente a Meta estaba por implementar y oficialmente, han sido presentados.

A través de un video en redes sociales, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, mostró las opciones de feed que se probarán para actualizar la app. Como dijimos, son esencialmente tres los apartados que podremos seleccionar y estos son Inicio, Siguiendo y Favoritos. No hay pierde en cómo funcionan y sí: serán un aliviane para aquellos que quieren tener más control sobre los contenidos que ven en la red social.

Testing Feed Changes 👀

We’re starting to test the ability to switch between three different views on your home screen (two of which would give you the option to see posts in chronological order):

– Home

– Favorites

– Following

We hope to launch these soon. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/9zvB85aPSp

— Adam Mosseri (@mosseri) January 5, 2022