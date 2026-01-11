No lo sé, Rick: Instagram dice que no hubo filtración de datos de usuarios

Lo que necesitas saber: Instagram dice que no hubo filtración de datos de usuarios y ya arregló el "problema" con los mails de cambio de contraseña.

¿En estos días recibieron un correo de Instagram para restablecer su contraseña? Primero que nada deben saber no fueron los únicos y segundo, que Instagram dice que ya solucionó el problema y que no cunda el pánico, pues sus datos no fueron filtrados.

Instagram ya se pronunció sobre la supuesta filtración de datos. Foto: Pixabay

Instagram ya se pronunció ante la supuesta filtración de datos

La cosa es que Instagram tampoco menciona cuál fue el problema que solucionaron. Como les contamos, fue la empresa de ciberseguridad Malwarebytes quien reportó la filtración de datos en Instagram.

Dicho reporte mencionaba que los datos personales de 17.5 millones de usuarios quedaron expuestos tras una filtración masiva e incluso esa info ya circulaba en la Dark Web y se había puesto a la venta. Algo que básicamente Instagram ya desmintió (o algo así).

Dice que ya solucionó el problema (aunque no menciona cuál fue)

Y es que el 10 de enero a través de su cuenta de X, Instagram informó que el problema de los mails se había solucionado y también mencionó que no se había producido ninguna vulneración en sus sistemas a pesar de la intervención de alguien externo.

“Solucionamos un problema que permitía a un tercero solicitar correos electrónicos de restablecimiento de contraseña para algunas personas”, escribió Instagram en su cuenta de X. “No se produjo ninguna vulneración de nuestros sistemas y sus cuentas de Instagram están seguras”, afirmó.

¿Y entonces el informe de la filtración de los datos de 17.5 millones de usuarios?

La plataforma de META indicó a los usuarios que pueden ignorar los correos electrónicos que les llegaron y pidió disculpas por cualquier confusión. Sin embargo, no mencionó la causa por la cual esos correos se enviaron en primer lugar.

Entre que son peras o manzanas, no está de más el cambiar la contraseña de nuevo a su cuenta, activar la autenticación en dos pasos y no hacer click a ese tipo de correos que envío Instagram, pues nunca se sabe dónde pararán nuestros nombres de usuario, direcciones físicas, números de teléfono y direcciones de correo electrónico…