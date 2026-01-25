Lo que necesitas saber: Desde el primer panda que llegó como regalo diplomático en 1972, Japón no habían dejado de tener pandas en el país.

Malas noticias para Japón. A partir de este domingo, sus dos últimos pandas Xiao Xiao y Lei Lei, lo queridos gemelos del zoológico de Ueno, regresarán a China y dejarán al país sin pandas… por primera vez en más de 50 años.

Pandas en Japón regresan a China // Foto: Zoológico de Ueno

Japón le dice adiós a sus últimos dos pandas… regresan a China

Tal cual se anunció a finales del año pasado, los pandas gemelos Xiao Xiao y Lei Lei regresan a China como parte del acuerdo entre el gobierno de Tokio y la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre.

Ambos animales se encontraban en el Zoológico de Ueno, quienes compartieron fotografías del último día en el que el público pudo visitar a ambos pandas en sus instalaciones, despidiéndolos “con cariño hasta el final”.

Los gemelos nacieron en Ueno en 2021, pero como todos los pandas nacidos fuera de China (menos la mexicana Xin Xin) son “propiedad” de China.

Su partida de Japón sucede justo cuando ambos países tienen problemas políticos… principalmente sobre las diferentes posturas sobre la defensa de Taiwán.

Una despedida histórica…

Esta sin duda es un acontecimiento histórico para Japón, pues desde el primer panda que llegó como regalo diplomático en 1972 no habían dejado de tener pandas en el país.

Esta se trata de la primera vez en más de 50 años que Japón se queda sin el cuidado de un panda… situación que deja un vacío emocional y que, debido a las tensiones, no parece que vuelva a tener uno dentro de un tiempo.