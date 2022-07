Una historia sin final feliz… pero las autoridades de Japón ya estaban bien asoleadas por un monito que pasó semanas aterrorizando a la población. Peeero, el asunto no acaba aquí.

Autoridades locales de Yamaguchi dieron a conocer que se consiguió capturar y abatir a uno de los monos responsables de atacar en más de 50 ocasiones a personas de la región. De acuerdo con medios internacionales, el monito fue visto rondando por edificios de un colegio y, ahí, fue que consiguieron detenerlo.

ClemenceGuinard/CWP

De hecho, según reporta la BBC, la caída del mono es atribuida a un grupo de cazadores, el cual puso manos a la obra tras varios reportes de ataque de los primates. Sin embargo, se prevé que sigan las rondas de vigilancia, ya que este monito pertenece a toda una banda.

“Los testigos presenciales describen monos de diferentes tamaños e incluso después de la captura hemos estado recibiendo informes de nuevos ataques“, comentó a AFP un funcionario del Departamento de Agricultura.

Desde hace tres semanas, aproximadamente, comenzaron las acciones para detener a los monos, esto luego de que se iniciaron reportes de agresiones. Algo no raro (a final de cuentas son animales, pueden atacar), pero sí poco común. De acuerdo con la BBC, ver a los monos japoneses en las cercanías de regiones pobladas no causa extrañeza… incluso, en algunas zonas ya son considerados como plaga.

Monos en India, pero así se dejan ver también en algunas regiones de Japon. Foto: Getty Images

No obstante, la presencia de los monos sólo era vista como peligro para los cultivos. Fuera de que se comen lo que hay en los campos, no había otra razón para preocuparse por los macacos. Hasta ahora, es decir, sí es de preocupación para las autoridades que los monitos están en mood agresivo ( y quien diga que no, ¿qué no han visto El Planeta de los Simios?)

“Es raro ver tantos ataques en un corto periodo de tiempo”, señaló un funcionario de la ciudad a la BBC. Los monitos agarran parejo: las víctimas son desde niños, hasta adultos mayores. Por suerte, nada de cuidado: en la mayoría de los casos sólo mordeduras leves y arañazos.

Una de las razones que posiblemente explique el repentino comportamiento violento de los monos está en el propio humano: nosotros también cambiamos nuestro comportamiento cuando se modifica nuestro entorno. En el caso de los monitos, el entorno forestal de Japón ha cambiado, según explica una investigación de la Universidad de Yamaguchi.