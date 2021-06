¿Y Amazon? Jeff Bezos viajará al espacio en el primer vuelo tripulado de Blue Origin

Puede que haya dejado de ser el hombre más rico del mundo y que muy pronto ya no será el mero mero de Amazon; sin embargo, parece que Jeff Bezos todavía tiene un montón de planes y metas por cumplir a los 57 años y con unos milloncitos en sus cuentas bancarias. Y no, no hablamos de escribir un libro o algo por el estilo, en realidad, tiene en mente ir al lugar al que todos hemos soñado con viajar alguna vez en la vida, al mismísimo espacio exterior.

Por si no estaban enterados, Elon Musk no es el único que tiene su propia compañía aeroespacial. Muchos años antes de que el CEO de SpaceX pensara en lanzar viajes comerciales fuera del planeta, en 2000 Bezos ya había fundado Blue Origin, cuyo objetivo son los vuelos sub orbitales y orbitales, tanto para misiones oficiales de Estados Unidos, como para vuelos privados. Pero ahora, el magnate gringo le está tirando a más.

Jeff Bezos visitará el espacio con su empresa, Blue Origin

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Jeff Bezos anunció que formará parte junto a su hermano Mark de la nave New Shepard, que se convertirá en el primer vuelo tripulado de su empresa y partirá de la Tierra el próximo 20 de julio. Curiosamente, este viaje se da 15 días después de que el empresario abandone su cargo en Amazon; a lo mejor no quiere estar en este planeta cuando se den los cambios.

Sobre este vuelo y en un video en el mismo post, Bezos declaró que: “Desde que tenía cinco años, soñé con viajar al espacio. El 20 de julio seré parte de ese viaje con mi hermano. La aventura más grandiosa, con mi mejor amigo. Ver a la Tierra desde el espacio te cambia. Cambia tu relación con el planeta, con la humanidad, es una Tierra. Quiero ir en este viaje porque es algo que he querido hacer toda mi vida Es una aventura, es algo grande para mí.

¿Cómo será el viaje de la nave New Shepard?

El viaje de Jeff Bezos y su hermano dentro de la nave New Shepard de Blue Origin se da en un momento muy especial, pues llega en el aniversario número 52 de la llegada del ser humano a la Luna, gracias a la tripulación del Apolo 11. Sin embargo, cabe aclarar que el mandamás de Amazon no llegará a la Estación Espacial Internacional y mucho menos a otro planeta. De hecho, este vuelo será más o menos “light”.

La cosa estará así. El cohete despegará desde un desierto en el oeste de Texas y todo el viaje tendrá apenas una duración aproximada de diez minutos, desde el despegue hasta el aterrizaje. El New Shepard llevará a los pasajeros por encima de la Línea de Karman, que es conocida como una convención internacional la cual marca la frontera con el espacio, a una altitud de 100 kilómetros. Casi casi como si salieran de la Tierra.

Quienes formen parte de esta travesía con Jeff Bezos, podrán flotar en gravedad cero durante algunos minutos y observar la curvatura del espacio. Hasta el momento, la nave ha superado quince pruebas por todo este recorrido, pero nunca ha realizado el viaje con humanos a bordo. Ahora bien, si tú quieres unirte a la tripulación te contamos que todavía está en subasta un asiento, cuya oferta se encuentra en los 2.8 millones de dólares.

Así que es momento de romper el cochinito y juntar toda la morralla para alcanzar a Bezos (jiar jiar) en este primer vuelo comercial tripulado de Blue Origin que será histórico.