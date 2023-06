Casual: Joven cuenta cómo fue que estudió una carrera universitaria que no existe

¿Te imaginas pasar cuatro años de tu vida (sin contar el servicio social) para darte cuenta que la licenciatura que estudiaste no existe? Pues ese fue el caso de una joven que en TikTok nos contó cómo fue que se dio cuenta de que su esfuerzo y perseverancia valieron para nada.

Fue a través de un ‘story time’ de TikTok donde la usuaria Halis Montero (@halismontero), del estado de Guerrero, contó que en el año 2018 no tenía dinero para pagarse una carrera y casi no estudia una licenciatura. Sin embargo, su familia le ofreció apoyó únicamente si estudiaba para ser maestra o enfermera.

Una joven en Guerrero estudió durante 4 años una carrera que no existe. Foto ilustrativa: Pexels

Total que Halis Montero se inscribió a la carrera de Educación Especial en una Escuela Normal y hasta se mudó de ciudad para poder estudiar la licenciatura. Una que desde el primer día le hizo desconfiar, pues en la escuela le dijeron que la carrera había desaparecido y ahora se llamaba Inclusión Educativa.

Confiada de la trayectoria de su escuela y que sólo era un cambio en el nombre, la chica se quedó y cursó los cuatro años de carrera que no le sirvieron de nada, pues las autoridades de la escuela no le quieren entregar su título a pesar de que ya había pagado por él y cumplir con todos los requisitos.

La joven entró a estudiar la carrera de Educación Especial en una Escuela Normal. Foto: @halismontero (TikTok)

Halis Montero ya tenía un trabajo relacionado a su carrera, pero le pedían el título. La joven incluso tuvo que moverse por sus medios y al investigar en la Dirección General de Profesiones se dio cuenta que su Escuela Normal no tenía la licenciatura que ella estudió, por lo que básicamente se echó una carrera que no existe.

“La escuela en la que estudié, cuatro años me tuvo estudiando y no solamente a mí, sino como a 300 personas”, dijo la joven en su video donde recalcó que la educación en nuestro país es un lujo y a ella le costó mucho estudiar una licenciatura para nada.

Después de que no le quisieran dar su título se enteró que su escuela no tenía registrada la carrera que ella estudió. Foto: @HalisMontero (TikTok)

“Me tuvieron estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial, las autoridades grandes ni siquiera sabían que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura y pues sí no había títulos“, detalló la chica sobre el caso de su carrera que no existe.

Montero afirmó que ya fue con las autoridades correspondientes del estado para que la ayuden y al parecer la única alternativa será demandar, pero ella no quiere porque nadie de sus compañeros (por alguna razón) no se han mostrado inconformes y ella no cree ganarle a la Normal.

“Si tú ya estás en la licenciatura o en alguna universidad intenta que tu licenciatura sí esté dada de alta en la Dirección de Profesiones del país”, dijo la chica que dará una actualización a finales de este mes o de julio, que es cuando la universidad le dará una respuesta a lo ocurrido.

“La licenciatura sí existe, solo no existe porque es Guerrero y hay muchas irregularidades”, dijo Halis Montero en su video de TikTok que además de volverse viral, ya nos desbloqueó un nuevo miedo en la vida. ¿Se imaginan estudiar una carrera que no existe?

No pues esperamos que Haris pueda obtener su título, porque eso de estudiar una carrera durante cuatro años no son “enchiladas”. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en la misma situación?