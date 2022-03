Quedó: Joven pide pastel de cumpleaños de BTS… y le dieron uno de otro grupo

Es increíble el fenómeno que existe a nivel mundial con el k-pop. En cuestión de unos cuantos años, este género musical surcoreano llegó para arrasar por completo con la industria y en estos momentos, es prácticamente imposible de él, porque hay varios grupos que lo representan rompiéndola en todo el planeta, como BTS. Eso sin contar las millones de fans (o ‘armys’) que tienen y que los apoyan en cada cosa que hagan… literal lo que sea.

Y hablando sobre las seguidoras –en su mayoría– de este grupo en particular, es una locura la fiebre que sienten por ellos. De verdad, basta con meterse a las tendencias en redes sociales y encontrarán cualquier hashtag que tenga que ver con esta boy band, aunque también compran todo lo que puedan sobre los integrantes y quieren tenerlos hasta en la sopa. Sin embargo, hay a quienes de plano les pican los ojos y no les dan lo que piden.

Esta joven pidió su pastel de cumpleaños de BTS y pues no eran ellos

A través de un video de TikTok, se hizo viral la historia de una joven que nos recuerda que no siempre tenemos lo que queremos. Resulta que la usuaria @cristalizaguirre 1 compartió un clip en el que podemos checar su reacción al ver su pastel de cumpleaños, el cual lo había pedido con los miembros de BTS. Sin embargo, un niño fue el que llegó para aguarle la fiesta porque notó que no se trataba de los integrantes del famoso grupo

Sí, no es broma. Resulta que el pequeño comenzó a contar a los chicos de la boy band y se dio cuenta de que eran nueve, no los siete que son reconocidos a nivel mundial. “A mí no me dieron a BTS”, dice la chica, que evidentemente no puede ocultar su rostro de decepción, mientras sus invitados le gritan que la estafaron y que hasta se parecen. Sin embargo, la cosa no paró ahí, porque este caso tuvo un “final feliz”.

Al final, no le quedó de otra mas que continuar con la fiesta

A pesar de que no era lo que había pedido, la joven no dejó que esto arruinara su fiesta. Ella siguió diciendo que no eran y sin importar, intentó prender una vela para continuar celebrando su cumpleaños a pesar de los BTS fake. En otro video se puede ver más de cerca el pastel y muchos usuarios comentaron que en realidad, le habían puesto otro grupo de k-pop llamado Stray Kids… bueno, al menos son del mismo género, ¿no?

Como era de esperarse, esta historia rápidamente se viralizó en el internet de las cosas, donde varias ‘armys’ mencionaron que estuvo gacho lo que pasó con su pastel, pero también le echaron un montón de porras al niño que notó el error y que se nota que también es fan de la banda. No cabe duda de que las cosas no siempre salen como esperamos, pero luego de un caso como este, lo único que nos queda es reír y continuar con nuestras vidas.