“Se pasaron de lanza”: Presumió sus boletos para ‘Spider-man: No Way Home’ y le robaron el código QR

No cabe duda que el evento más importante esta semana fue el estreno de Spider-man: No Way Home, al menos para la industria del cine. Es por ello que era inevitable que esta historia se hiciera viral y provocara desde burlas hasta muestras de solidaridad.

Acompáñame a ver esta triste historia

Resulta que un joven llamado Daniel Moreno, compartió el pasado 30 de noviembre en Facebook su alegría tras conseguir boletos para ver la nueva cinta del Hombre Araña (ya ves que la misión no era sencilla pues hasta a los golpes llegaron algunos por intentar ser los primeros en tenerlos).

El problema fue que su manera de hacerlo le salió contraproducente (muuuy). El joven publicó en sus redes sociales el código QR con el que podría ingresar a la sala para ver la película. “Ya se hizo campeones!!! Sin filas ni nada!!!!!”, escribió en el post donde mostraba su pase de entrada para ese sueño que muchos tuvimos: ser los primeros en ver Spider-man: No Way Home.

Alguien escaneó y usó su código QR para ver ‘Spider-man: No Way Home’

Pero cuando llegó a la sala el pasado jueves (16 de diciembre), se dio cuenta de que alguien ya había usado su código pues se lo robaron cuando lo puso público en la mencionada red social. Y pues sí, él mismo compartió de nuevo en FB que no pudo entrar a ver la nueva aventura de Peter Parker.

“Se pasaron de lanza, nunca pensé que alguien pudiera ser así…. me robaron el código QR de los boletos… en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitara mas que yo”, dijo en el nuevo post que rápidamente se hizo viral.

Recibió burlas, pero también apoyo

Como te decía al inicio, muchas burlas y algunos memes generó la tragedia de este joven al perder de esa manera la posibilidad de ver antes que nadie Spider-man: No Way Home.

Pero por ahí también salieron muestras de apoyo, como un usuario que hasta le ofreció entradas VIP. Otros más le dijeron que viera el lado amable de su caso, pues le comentaron que ya era famoso porque varios medios contaron su historia.

En fin, el mismo Daniel Moreno subió después una foto para contar que se fue a pasarla bien con unos amigos y así logró superar el trago amargo. Una importante lección para quienes consiguieron boletos para Spider-man: No Way Home de moderar su forma de presumirle al mundo que los tienen, ¿no?