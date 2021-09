¿¡Quéee!? Joven se quita las muelas del juicio en video y no podemos creerlo

Dicen por ahí que en el internet de las cosas hay contenido para todos los gustos, y por supuesto que estamos de acuerdo. En las redes sociales encontramos videos que nos sirven como hacks para la vida, unos más simplemente para soltar la carcajada y otros que de plano no entendemos. Justo como el que estamos por contarles, pues una joven dejó a muchos con el ojo cuadrado porque se quitó las muelas como si se trataran de granitos.

Sí, leyeron muy bien, se sacó la muela, pero vamos por partes. Resulta que en las últimas horas se hizo viral la historia de una chica dentista llamada Ana Victoria, quien mostró a través de clip que publicó en su cuenta de Twitter, cómo fue que solita se quitó los terceros molares –conocidos como muelas del juicio por los simples mortales que no somos dentistas– y como era de esperarse dio de qué hablar porque nadie podía creer lo que estaban viendo.

Esta joven se quitó las muelas del juicio…

Después de mencionar en la descripción que este momento –un tanto extraño para algunos, hay que confesarlo– fue el highlight de la semana, en el video claramente se puede ver cómo así, tal cual y con toda la tranquilidad del mundo que ni siquiera los cirujanos tienen, se extrae las benditas muelas –que a muchos nos tumban y nos dejan adoloridos durante un buen rato– con sus propias manos y unos cuantos aparatos… ¿habrá usado anestesia?

Es más, para no hacerles el cuento más largo y chequen lo impactante del clip, en ningún momento hizo alguna cara o algo que demostrara que estaba sufriendo. Como si se tratara de cualquier cosa, se sacó las benditas muelas del juicio y hasta las presumió frente a la cámara. Sí, sabemos que esto suena impactante pero pasó, y si no nos creen a continuación les dejamos el video para que lo chequen con sus propios ojos.

El highlight de mi semana fue extraerme sola mis terceros molares 🥸 pic.twitter.com/sUYsS0IK6r — Ana Victoria ☁️ (@AnaVictoriaRb_) September 6, 2021

Al final, la chica tuvo que dar explicaciones

Por supuesto que un video como este sorprendió a propios y extraños en el internet, es por eso que varios usuarios comenzaron a preguntarse qué tan real era el video de esta joven porque entre otras cosas y como ya lo mencionábamos, no hizo ni un gesto de dolor, pero también no sangró ni nada por el estilo. Sin embargo, Ana Victoria no se dejó y aclaró a unas cuantas personas por qué no se vio como esperaban.

“No tengo más manos para detener el eyector, retraerme y agarrar el forcep” y “No siempre es un sangrado excesivo, no fue traumática la extracción y no hubo tanta sangre” fueron algunas de las explicaciones que dio esta chica al respecto. Como dirían por ahí, “haiga sido como haiga sido”, este video nos dejó con el ojo cuadrado y de plano aplaudimos de pie el valor de Ana para sacarse solita las muelas del juicio.