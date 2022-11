Pocas cosas podrían reunir a Kanye West y a Kim Kardashian, quizá solo sus hijos, y sobre todo porque su matrimonio no acabó nada bien. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y que parece que no se pueden ver ni en pintura, hay algo que recientemente hizo que estuvieran de acuerdo y no fue para bien: la enorme polémica que se armó con Balenciaga.

Como recordarán, desde hace algunas semanas la famosa marca de moda se ganó la atención hasta de aquellos que ni siquiera les importan las tendencias de temporada. Resulta que la casa de lujo española lanzó una controversial campaña donde los acusaban de mostrar imágenes “sexualizadas” de niños, pues presuntamente aparecían menores de edad usando arneses de estilo sadomasoquista, mientras que en otro anuncio se mostraban documentos relacionados con casos de pornografía infantil (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa).

Foto: Getty Images

También puedes leer: No es broma: Balenciaga presentó una bolsa de papas como accesorio y pues la cosa está medio rara

Kanye West y Kim Kardashian “se juntaron” para quejarse de Balenciaga

Desde entonces, varias personalidades condenaron a Balenciaga por usar este “concepto” que sorprendieron a propios y extraños. Y aunque ustedes no lo crean, dos de las figuras públicas más famosas del mundo y que trabajaron con esta casa durante años criticaron su peculiar publicidad, ni más ni menos que Kanye West y Kim Kardashian… sí, así como lo leen. Pero vamos por partes.

West, que trabajó con la marca francesa antes de que esta cortara lazos con el rapero el mes pasado por sus infames comentarios antisemitas, ha hablado sobre la polémica campaña. Justo cuando iba saliendo de una iglesia, Kanye dijo lo siguiente a los paparazzi: “Intentaron destruir mis negocios al mismo tiempo, y el mundo lo vio, y nadie dice nada (…) Eso demuestra que todos los famosos están controlados. No ves a ningún famoso hablando de la situación de Balenciaga”.

También puedes leer Te explicamos la polémica de Balenciaga y las teorías de conspiración sobre explotación infantil

Por otro lado, además de las palabras de Kanye West, Kim Kardashian también se pronunció al respecto. En su cuenta de Twitter, la celebridad declaró que intentó preguntarle a la marca cuál era la idea de esta polémica campaña, pero al parecer no recibió una respuesta: “He estado callada durante los últimos días, no porque no me hayan disgustado e indignado las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería tener la oportunidad de hablar con su equipo para entender por mí misma cómo ha podido ocurrir esto”.