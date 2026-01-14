Lo que necesitas saber: La casa de Bluey tendrá 12 habitaciones.

¡Bluey llega a México! Avísenles a los más pequeños de la casa que a partir de marzo del 2026 podrán visitar La Casa de Bluey en la que podrán disfrutar de un evento experiencial e inmersivo.

Puede que no todos los adultos se emocionen con la noticia, pero seguramente muchos niños no querrán perderse de está experiencia, así que, acá les decimos dónde comprar sus boletos, la sede y todo lo que necesitan saber para llevar a los peques.

Imagen ilustrativa de la serie. Foto: Disney+/Ludo Studio.

La Casa de Bluey: Boletos, sede y horarios

Vamos a todo lo importante. La Casa de Bluey estará ubicada en el Centro Comercial Perisur de la Ciudad de México y abrirá oficialmente el 5 de marzo del 2026 con horarios de 9:00 hrs a 19:30 hrs.

Para comprar sus boletos deberán ingresar a la plataforma de Fever a partir del 14 de enero y elegir el tipo de entrada de su preferencia; premium, general y flex.

Premium $899:

Visita la experiencia el día y a la hora que quieras. Tendrás acceso preferencial y un pack exclusivo de regalo.

Visita la experiencia el día y a la hora que quieras. Flex $779

General $545

También pueden agregar varios complementos a su entrada:

Complementos La Casa de Bluey / Captura de pantalla Fever

¿Cuándo? 5 de marzo de 2026

¿Dónde? Centro Comercial Perisur, CDMX

Venta de boletos: 14 de enero 2026

Plataforma: Fever

Horario: 9:00 hrs a 19:30 hrs

Duración del recorrido: 60 minutos

Imagen Ludo Studios

¿Qué puedes hacer en La casa de Bluey?

Aquellos que se lancen a La casa de Bluey podrán participar en una misión para encontrar a Floppy, el peluche favorito de Bingo, además de desafíos, juegos y hasta tomarse la foto del recuerdo.

La casa tendrá un total de 12 habitaciones. Mientras que, las experiencias estarán inspiradas en dos episodios; “Chickenrat” y “Easter”. “Chickenrat” se trata de cuando Bingo pierde a Floppy y no puede dormir sin ella, por lo que la misión es recuperarla. En “Easter” siguen varias pistas que les dejó el Conejo de Pascua para encontrar los huevos de pascua.

Una experiencia que seguramente disfrutarán los más pequeños de la casa. En fin, ya saben todo lo necesario para comprar sus boletos.