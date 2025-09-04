Lo que necesitas saber: La película escrita y dirigida por el creador de la serie, Joe Brumm, seguirá las aventuras de Bluey y su familia.

Bluey, una de las series infantiles animadas más queridas y exitosas de los últimos años dará el salto a la pantalla grande… aunque llegará a los cines hasta el 2027.

‘Bluey’ estrenará el episodio ‘The Sign’ el domingo 14 de abril. Foto: Disney+/Ludo Studio.

Confirmado: Bluey tendrá su propia película

¡Buenas noticias amantes de Bluey! Disney y BBC Studios han anunciado que la familia Heeler llegará al cine. Sí, la espera terminó y por fin se confirmó que el fenómeno mundial de animación dará este gran salto a la pantalla grande.

Escrita y dirigida por el creador de la serie, Joe Brumm, la película seguirá las aventuras de Bluey junto con su hermana Bingo, su mamá Chilli y su papá Bandit.

Aún es muy pronto para tener un tráiler oficial o conocer la historia de la cinta, pero lo que es seguro es que será todo un éxito taquillero.

Y es que la película contará con las voces originales de la serie, además del compositor Joff Bush, quien estará a cargo de la banda sonora.

Foto: Disney+/Ludo Studio.

Fecha de estreno

¿Emocionados por esta noticia? Pues lo único malo del anuncio es que aún tendremos que esperar un buen rato para poder ver la película…

Ve anotando la fecha en tu calendario, pues Bluey llegará a las salas de cines de todo el mundo el próximo 6 de agosto de 2027.