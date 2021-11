¿La clave de la sustentabilidad radica en la movilidad?

Por: Travesías Digital

El tema de la sustentabilidad es casi un enigma para nuestro país. Queremos ser más autogestivos, tener más planes verdes y reducir la contaminación, sin embargo en un país tan grande y con tanta gente no se sabe por dónde empezar o cómo agilizar el proceso hacia ciudades sustentables.

Y la cuestión más urgente a atender definitivamente es la movilidad, ya que de acuerdo con cifras del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda), el contaminante principal de nuestro país es generado por los autos y transporte. Mejorar la movilidad, no implica solamente tener decisiones personales y cambiar tu servicio de coche por una caminata o una bicla (ojalá fuera así de fácil), sino que se tendría que hacer una reestructura bien cañona de obras públicas e inversión privada para cambiar el transporte público hacia un sistema de calidad e igualitario. O sea, transformar al país en un lugar donde el transporte público sea la mejor opción, no porque no haya de otra.

Durante el panel de expertos del Foro Travesías, un live presentado por Audi que trató acerca del futuro de la movilidad, la sustentabilidad y los viajes, lo explicaron muy bien: no es posible una ciudad más verde y menos contaminada sin tener una movilidad sustentable que sea equitativa para la población y amigable con el medio ambiente.

Aunque queramos poner nuestro granito de arena como ciudadanos, nos la ponen difícil con las deficiencias del transporte público. Miquel Adriá, arquitecto y director de la revista Arquine, explicó que muchos mexicanos eligen ahorrar y comprarse un coche debido a la mala calidad del transporte en nuestro país. Puso de ejemplo a la Ciudad de México, los trágicos accidentes en el Sistema de Transporte Metro, los asaltos y mal estado de combis y camiones, y en general, los largos traslados que tienen que hacer muchos chilangos para llegar a su zona de trabajo por lo que ir caminando o en bici, aunque sería lo ideal, no es la opción para ir tan lejos y menos en calles donde pueda ocurrir un accidente.

Por ello, agregó que no solamente sería necesaria la inversión en un sistema de transporte sustentable, eficaz y equitativo, sino también oportunidades laborales y educativas en todas las zonas para evitar ciudades centralizadas, y en consecuencia, tener una movilidad más sencilla.

Verónica Ortíz, Directora de publicaciones del instituto para el transporte y políticas de desarrollo, coincidió acerca de la accesibilidad del transporte público, y mencionó que es necesario ampliar las opciones, pero no para que circulen más autos, sino que se transporten más personas en unidades sustentables o eléctricas, y se amplíe el alcance de muchos servicios de transporte público eléctrico o bicicletas, especialmente hacia los pulmones verdes de la ciudad, con finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

También aseguró que es un tema que se tiene que atender principalmente a nivel gobierno para crear una infraestructura que responda a la urgencia de la situación, tanto social y económica, pero principalmente debido al medio ambiente y al riesgo del calentamiento global (que nos está respirando en la nuca).

Existen ciudades que están conscientes acerca de todas estas necesidades y son un buen modelo a seguir hacia la movilidad sustentable, como Copenhague, París, Barcelona, o Bogotá, pero también empresas privadas que la están rompiendo con ideas innovadoras para cambiar los sistemas de combustión interna (los autos tradicionales que contaminan muchísimo) hacia sistemas eléctricos e híbridos.

Marco Alegría, periodista especializado en autos eléctricos, ve un panorama positivo en la industria automotriz, pues algunas marcas están invirtiendo en investigaciones y desarrollo de tecnología para crear autos más amigables con el planeta. Ejemplificó con Audi, que se encuentra desarrollando estrategias para reducir la contaminación que generan los autos, y creando nuevos diseños para que en 10 años lancen 10 nuevos modelos eléctricos, con la finalidad de fabricar para 2050 únicamente coches así.

Sin embargo, volvemos a lo mismo de la infraestructura, aunque muchas personas tuvieran la posibilidad económica de comprar un auto eléctrico, sería una bronca estar buscando dónde cargarlo. Por lo que esta apuesta, tendría que desarrollarse a la par de la disponibilidad de áreas de carga en las ciudades para los autos y poder considerar esta opción.

Como conclusión, los 3 expertos recomendaron que mientras el gobierno se pone las pilas con nuevas opciones de transporte público eléctrico, accesible, y seguro, nosotros como ciudadanos podemos hacer pequeñas decisiones como caminar en tramos de 20 minutos, proponer transportes colectivos entre vecinos o escolares, e intentar de mantener home office, como trabajadores y empleadores, para evitar horas de traslado innecesarias, así como exigir a nuestros gobernantes estas mejoras.