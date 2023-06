Cuando andamos quedando con alguien para tener relaciones, lo primero que pensamos es en llevarl@ a un lugar cool, elegir el mejor outfit o hasta el drink que tomaremos para echar romance. Pero así como elegimos y cuidamos todos los detalles antes de la date, también deberíamos prestarle igual atención al método anticonceptivo que usaremos en el momento.

Muchos se la avientan a la brava sin usar protección, no importando las consecuencias que puede traer el no usarlo, todo esto por mitos como el que rodea al condón de: “no se siente igual”. Y si tú eres de los que piensa eso, acá te vamos a contar que nos lanzamos a conocer el condón ZERO, que es el más delgado de Prudence para que lo cales en tu siguiente date y no tengas pretextos para no cuidarte.

Evento Prudence en Motel V Boutique | Foto: Cortesía.

¡Prudence se armó un eventazo para presentarnos su nuevo condón ZERO súper delgado!

El día de ayer el tío Prudence se armó un evento nada más y nada menos que en un V Motel Boutique al sur de la CDMX para anunciar el lanzamiento de su nuevo condón ZERO en voz de Alan Vera, el Director de Marketing de Prudence. Y, ¿qué tiene de diferente? Pues este condón es el más delgado en el mercado, lo cual hace que tenga la máxima sensibilidad al usarlo, además de estar lubricado por dentro y fuera. ¡Ámonos!

Evento CDMX Prudence ZERO | Foto: Cortesía.

¿Te animas a redescubrir tu mesa, cocina o regadera con Prudence?

En la súper habitación con alberca del V Motel Boutique donde vivimos el lanzamiento del condón ZERO de Prudence, las vibras sensuales se sentían a flor de piel. Y es que las habitaciones estaban llenas de ideas chidas para redescubrir la sensualidad con tu pareja en distintos escenarios; ya sea en la sala, la cocina, la regadera o donde se te ocurra. El punto es volver a conectar y descubrir ese feeling que mantenga viva la llama de la pasión, pero eso sí, siempre protegiéndote con la máxima sensibilidad de Prudence ZERO.

Condones Prudence | Foto: Especial.

Prudence no solo te cuida a ti, pues con tu compra alguien más recibe protección sexual

Un dato chido que nos llamó la atención, fue saber que Prudence no solo se preocupa por protegerte a ti contra enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, sino a muchos más. Pues con tu compra, contribuyes a que Prudence y DKT reinvierta el 98% de las ventas en educación sexual en México y además, a que alguien que lo necesita, también reciba condones para cuidarse.

Productos Prudence | Foto: Cortesía.

Recuerda que tener una pareja sexual no es motivo para no cuidarte, por eso en Prudence nos la ponen fácil para que sigamos disfrutando del sexo con los nuevos Prudence ZERO, además de los productos que ya conocemos cómo: lubricantes, juguetes y demás, para que redescubramos la intimidad y le demos un twist más sensual al asunto.