Lo que necesitas saber: Transportistas convocaron a paro nacional y a la protesta se han sumado campesinos que comenzarán sus movilizaciones el 9 de junio.

Previo a la inauguración del Mundial 2026 en CDMX, la Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que había movilizaciones latentes que podían tomar las calles durante los partidos. Y, dicho y hecho, transportistas han convocado a un paro nacional el 11 de junio.

O sea, el día de la inauguración del Mundial 2026. A esta convocatoria, se ha sumado la de campesinos que comenzarán sus protestas desde el 9 de junio.

Foto: @azucenau

Transportistas convocan a paro nacional en el Mundial en CDMX

Se trata de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) que ha hecho eco en medios nacionales una convocatoria a una protesta nacional programada para el 11 de junio. ¿El motivo?

Exigir que haya más seguridad en las carreteras de México y contra los cambios al Reglamento de Tránsito, ya que acusan que propicia la extorsión.

Foto: @ANTAC

Por lo pronto, se prevé que el paro nacional se lleve a cabo en distintas carreteras mexas con los clásicos bloqueos llevados a cabo por los transportistas.

Campesinos también

Por otra parte, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) se sumará a la convocatoria de los transportistas.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el líder de Campesinos Unidos en Sinaloa Baltazar Valdez explicó que las protestas arrancarán el 9 de junio, a la espera de que haya una respuesta favorable del gobierno de Claudia Sheinbaum.

¿Por qué protestan los campesinos? Baltazar dijo que pese a que llevan 8 meses de mesa de diálogo con las autoridades, no hay recibido una respuesta clara a sus demandas.

Policías de Veracruz desalojan a campesinos de Perote / Captura de pantalla

Y que con sus manifestaciones todavía no logran el efecto deseado, entonces: “Vamos a exponer al mundo la situación del campo mexicano, vamos a ver si tiene efecto”.

Las peticiones de los campesinos van desde la exclusión de los granos básicos en las negociaciones del TMEC y que haya precios de garantía justos en la cadena de producción así como financiamiento accesible.

Valdez adelantó que las protestas de los campesinos serán en los aeropuertos de Nuevo León, Jalisco y CDMX (el AICM).

“Vamos a hacerlo desde el 9, trataremos de hacerlo de la forma más civilizada, no vamos a tapar pero sí nos vamos a manifestar”.