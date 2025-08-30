Lo que necesitas saber: Las típicas tortas forman parte de nuestra cultura e identidad nacional. En la CDMX existen cientos de lugares que las preparan como se debe. Aquí algunos de ellos.

Se puede decir que a todos los mexicanos nos encantan las tortas. Las podemos encontrar afuera del metro, en fondas tradicionales y hasta en los restaurantes más exclusivos. Este platillo es un emblema de la gastronomía de la capital y forma parte de nuestra identidad. En honor a esto, juntamos algunos sitios que han desafiado las recetas originales y ofrecen las mejores tortas de la CDMX.

Nadie se puede negar a una rica torta./Imagen Tortería “Los Güeros” Facebook

La comida mexicana se distingue por su gran variedad de antojitos. La torta es el platillo callejero por excelencia, es económico y al mismo tiempo lo tiene todo. A partir del bolillo, las tortas pueden llevar casi cualquier ingrediente imaginable, hay para todos los gustos y con el tiempo han surgido en diferentes variedades, desde la tradicional de jamón y queso, hasta las “guajolotas” y las ahogadas.

Cada lugar tiene su propia receta./Imagen Tortas El Capricho Facebook

Las tortas forman parte de nuestra cultura y nuestra identidad. Se les menciona por primera vez como “tortas compuestas” en la nota de un periódico de 1864, aunque las tortas tal como las conocemos, tienen su origen a finales del siglo XIX, con la apertura de la primer tortería de la Ciudad de México en 1892.

Dónde comer las mejores tortas de la CDMX

Ya sean con bolillo o telera y dependiendo de la forma de prepararlas y cuál sea tu relleno preferido, si no conoces alguno de estos lugares y eres fan de las tortas, tienes que darles una visita. En la CDMX hay una gran cantidad de torterías, fondas, loncherías y restaurantes, sin mencionar los tradicionales puestos callejeros, que también tienen sus recetas especiales.

Las tortas son económicas y muy llenadoras./Imagen Café La Perla Facebook

Aquí tenemos un recuento de las torterías más famosas que podemos encontrar en la capital mexicana.

Considerada como la primer tortería oficial de todo el país, Tortas Armando nació cuando el joven Armando Martínez Centurión comenzó a vender bolillos rellenos en un portal del Centro Histórico. Más tarde abrió un local que se hizo famoso por sus tortas de lomo, queso de puerco y sardinas. El lugar era visitado por personalidades como Mario Moreno “Cantinflas” o Agustín Lara. En la actualidad mantiene su tradición con más de 20 variedades del platillo.

Dirección: Río Nazas 64, Col. Cuauhtémoc y con dos sucursales más en Pedro Romero de Terreros 201 y en Av. Coyoacán 524, Col. Del Valle

Las primeras tortas de México./Imagen Torterías Armando – Desde 1892 Facebook

Las tortas de de pavo no pueden ser encontradas en cualquier lugar. Este restaurante fundado en 1901 es considerado como el pionero de este manjar tan especial, replicado después en otros establecimientos. También se sabe que Fidel Castro creó ahí la “torta cubana” cuando visitó nuestro país. Sus tortas de pavo son una delicia y además se especializan en las de bacalao.

Dirección: Motolinía 40, Centro Histórico

La tortería creadora de la torta de pavo./Imagen La Casa del Pavo Facebook

Con más de 50 años de experiencia, esta tortería del barrio de Insurgentes Mixcoac sirve enormes tortas con el sabor original mexicano, preparadas con ingredientes frescos. Entre sus tortas tradicionales tenemos la de pierna española, la de carnitas o la de bistec de res, entre otras que van preparadas con diferentes quesos, sin mencionar sus especialidades originales.

Dirección: Cerrada Augusto Rodín 407, Col. Insurgentes Mixcoac

Ideales para el antojo./Imagen Tortas El Capricho Facebook

Esta tortería es famosa por servir las mejores tortas frías servidas en teleras de dos rayas. Tiene sus orígenes en 1936, cuando Tomás Jiménez abrió su establecimiento en Huipulco. El área era el paso de la ciudad hacia los pueblos del sur de la capital y don Tomás preparaba tortas generosas de quesos y carnes frías para los viajeros. Hoy no le faltan las de lomo adobado, de milanesa o de pierna, entre otras de ricos sabores.

Dirección: San Juan de Dios 403-A, Col. Arboledas del Sur, Coapa

Ricas tortas de carnes frías en Coapa./Imagen El Monje Loco Instagram

Este lugar es la combinación perfecta entre una tortería y una cafetería y cuenta con una decoración que nos transporta a los finales la década de 1950, cuando abrió sus puertas. Aquí se sirve desde la clásica torta de jamón, queso y chiles en vinagre, hasta las de chorizo con huevo y chilaquiles verdes, entre otras muy bien preparadas. Sirven café americano y el especial de la casa con mezclas de granos 100% nacionales.

Dirección: Molinos 4, Col. Mixcoac

Una torta puede ser todo un manjar./Imagen Café La Perla Facebook

Famosa por sus ricas tortas de paté con jamón, esta tortería inició su historia en 1936, cuando los abuelos de su actual propietario llegaron a la ciudad desde Texcoco y abrieron una tiendita frente al Teatro Metropólitan en la que vendían tortas en una canasta. Ante la alta demanda por este platillo, la miscelánea se convirtió en tortería. Hechas con teleras crujientes, sus recetas se conservan a lo largo de los años con sus clásicas tortas de mortadela, sardinas, pastel de pollo o carnitas, entre otras variedades.

Dirección: Independencia 87-A, Centro Histórico y Hamburgo 274, Col. Juárez

Disfruta de tu sabor favorito./Imagen La Texcocana Oficial Facebook

Es una tortería clásica de la colonia Roma. A las tortas preparadas al estilo de “los güeros” no les pueden faltar su cebolla, su jitomate, su aguacate y sus frijoles. Sirven los sabores tradicionales y otras especialidades como la “italiana”, la “suiza”, la “rusa” y la “romana”, entre otras curiosidades de ricos sabores. Tienes que hacer la prueba.

Dirección: San Luis Potosí 62, Col. Roma Norte