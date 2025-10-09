5 libros (y dónde encontrarlos) de László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

Lo que necesitas saber: El húngaro László Krasznahorkai fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2025.

Previo al anuncio de la persona ganadora del Premio Nobel de Literatura 2025, en las quinielas de las redes mexas vimos rolar el nombre de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Al final, el 9 de octubre la Real Academia Sueca anunció a László Krasznahorkai y por acá dejamos una lista de sus libros.

Y dónde encontrarlos. Sobre todo porque esto del Premio Nobel de Literatura también es una oportunidad para descubrir nuevos mundos.

Foto: Stuart C. Wilson-Getty Images.

(Ok, no tanto para los meros meros que ya se la saben y expertos en la disciplina literaria, pero sí para los lectores asiduos de conocer autoras y autores nuevos).

László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

En un tuitazo, la Real Academia resumió su decisión de dar el premio Nobel de Literatura 2025 a László Krasznahorkai por “su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Las flores para László Krasznahorka son gracias a su obra, que aborda temas “apocalípticos” o la fragilidad de lo que puede ser el llamado orden social en escenarios distópicos.

Foto: Carlos Alvarez/Getty Images.

De hecho, la escritora y filósofa estadunidense Susan Sontag lo llamó el “maestro del apocalipsis”.

László Krasznahorkai

László Krasznahorkai es escritor, novelista y guionista. Nació en 1954 en la ciudad de Gyula, ubicada en el sureste de Hungría —territorio comunista durante la Guerra Fría.

Krasznahorkai hizo experiencia en distintos oficios, profesiones y lugares. Estudió Derecho y Lengua y Literatura Húngaras. Trabajó como editor pero también como músico en una banda de jazz y recorrió distintos pueblos y ciudades de Hungría poco después de estudiar en Budapest.

László Krasznahorkai / Foto: Lenke Szilágyi (CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons/@nobelprize)

Además, el también guionista —colaborador del cineasta Béla Tarr— publicó su primera novela ‘Tango satánico’ en 1985.

Dos años después, László Krasznahorkai salió de Hungría por una beca en Berlín Occidental. Y a inicios de los 90 se dedicó a viajar a viajar a Mongolia, China y Japón, lo que de acuerdo con sus curadores, dotó a su obra de cambios estéticos y de estilo.

Por cierto, con el cineasta húngaro Béla Tarr trabajó en la adaptación de ‘Tango Satánico’ en 1994.

Foto: @NobelPrize

En contexto de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2024, en una entrevista con La Jornada, László Krasznahorkai —sorprendido de que mucha gente le cayó a su conferencia, en especial, jóvenes— habló de su obra como un trabajo que “trata del ser humano, no importa donde viva”.

Porque “el ser humano tiene los mismos problemas con la vida, las mismas respuestas, la misma sensibilidad”.

5 libros de László Krasznahorkai

‘Tango satánico’

‘Tango satánico’ es la primera novela de Krasznahorkai y es considerada un clásico.

La historia se ubica poco después de la caída del comunismo en un pueblo de Hungría, donde la gente aguarda un “milagro” que les regrese el futuro.

La editorial independiente Acantilado se ha dedicado a publicar varias de las novelas de László Krasznahorkai, entre ellas ‘Tango satánico’, que la pueden encontrar en una de las librerías más famosas de acá en México.

‘Melancolía de la resistencia’

Publicada en 1989, ‘Melancolía de la resistencia’ se ubica en una ciudad anónima —sin nombre— de Hungría, controlada por el terror ante el caos social generado por la violencia.

Esta novela, al igual que otros libros, como les platicamos, está publicada por la editorial Acantilado. Y va de nuevo: la pueden encontrar en las librerías más famosas mexas.

‘Y Seibo descendió a la Tierra’

Nos vamos a la década de los 2010, ya con la experiencia de Krasznahorkai en Japón, esta historia se concentra en Seiobo, una deidad japonesa que decide regresar a la Tierra en busca de un indicio de perfección.

Acantilado resume esta novela como melancólica que indaga el impacto del consuelo de la belleza.

‘Relaciones misericordiosas’

Este libro fue publicado en 2023 —también está editado por Acantilado y pueden encontrar en las librerías mexas— y consta de 8 relatos que van de la venganza, traición y desconfianza entre las personas.

‘El barón Wenckheim vuelve a casa’

Publicado en 2016, esta novela narra la historia del barón Béla Wenckheim, que tras vivir en el exilio en Argentina decide regresar a Hungría para reencontrarse —o, bueno, esa es su esperanza— con el amor de su adolescencia.

Sin embargo, el regreso está lleno de contradicciones entre las mimas personas que lo reciben y su identidad. ‘El barón Wenckheim vuelve a casa’ también está editado y publicado por Acantilado.

Dos pilones

En la lista de libros de László Krasznahorkai tenemos que mencionar ‘Guerra y Guerra’ (1999) porque es considerado como un referente de su obra y ‘Herscht 07769’, que narra la historia de un limpiador de grafiti en Alemania y que se dedica a escribirle cartas a Angela Merkel —excanciller alemana— para alertarla de la destrucción del mundo. Esta obra fue publicada en 2024.

Aunque de esta última no encontramos su publicación traducida al español. Seguramente por el galardón del Premio Nobel de Literatura 2025, llega a México en poco tiempo.