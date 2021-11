¿Reciclar gadgets? Acá te contamos quién lo hace para ayudar al medio ambiente

¿Alguna vez has pensado a dónde fueron a parar las compus que desechaste? ¿Qué me dices de las tabletas, los celulares, y los reproductores de mp3 que en algún lado dejaste cuando te mudaste? Ajá… y eso añádele cargadores y cables usb, etc.

En décadas pasadas nadie pensaba en eso, la gente cambiaba de gadgets sin pensar en lo que pasaría con los productos obsoletos, pero el futuro ya nos alcanzó y es un problema real. Y ahora no solo reciclamos ropa, envases de plástico y vidrio, también ha llegado la hora de reciclar gadgets. ¿Cómo es eso? Ah pues primero te ponemos en contexto.

¡Ahnumaaa! Los aparatos electrónicos sí contaminan

Como lo dijimos anteriormente, toda esta evolución tecnológica sólo ha aumentado la cantidad y la variedad de basura que contamina el medio ambiente. Desde el inicio del nuevo milenio, se incrementó a pasos agigantados la producción de aparatos electrónicos, que como ya hemos visto, tienen poco tiempo de vida debido a la tendencia de estar siempre al día y a la vanguardia, o por necesidad ya que se quedan obsoletos en poco tiempo.

Imagínate, según el PNUMA – Programa para Medio Ambiente de las Naciones Unidas – cerca de 50 millones de toneladas de basura tecnológica es desechada al año en todo el mundo. Y pues ahí va la respuesta a las preguntas del inicio: ¿A dónde van todos esos dispositivos que hemos usado en nuestra vida? Directo al medio ambiente, y no solo eso, las emisiones que se generan al crear estos gadgets es una de las causas del cambio climático. Cha-le.

¿Y ahora cómo le hacemos? ¡A reciclar se ha dicho!

Así como está sucediendo en otras industrias, las empresas tecnológicas ya están buscando y planteando alternativas para hacerle frente a este cambio climático. Una de ellas es Lenovo, que innovará tanto en diseño como en materiales para poder ofrecer gadgets sustentables.

Para el 2025, esta compañía multinacional reparará el 76% de las partes de las PC que fueron regresadas para reutilizarse en otros dispositivos. Además, optimizará el uso de materiales sostenibles para minimizar los residuos, y prevén que para ese mismo año el 100% de sus productos de PC contengan materiales reciclados postconsumo y el 90% de los envases de plástico sean fabricados con otros materiales igualmente reciclados.

Con todo esto, Lenovo reciclará y reutilizará 363 millones de kilogramos de productos al final de su vida útil. ¡Órale!

Lenovo se pone al tiro con la emisión de gases de efecto invernadero

El cambio climático es una amenaza constante para las comunidades de todo el mundo, Lenovo lo sabe, y por ello además de reutilizar los desechos electrónicos, también le está echando ojo a su emisión de gases de efecto invernadero para ayudar aún más al medio ambiente. De igual forma para el 2025, la compañía tiene como objetivo comprar el 90% de la electricidad de fuentes renovables y eliminar un millón de toneladas de emisiones de GEI de su cadena de suministro.

Asimismo, se compromete a lograr una mejora del 50% en la eficiencia energética para equipos de escritorio y servidores y del 30% para notebooks y productos Motorola para el año 2029.