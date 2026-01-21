Uno de los estados de E.U. a los que más recurren los turistas que aman los deportes acuáticos es Florida, pues sus ríos cristalinos, costas llenas de vida y aguas cálidas casi todo el año, son escenarios ideales para disfrutar de estas actividades. Ya sea que busques aventura extrema o momentos tranquilos para conectar con la naturaleza y el agua, aquí hay opciones para todos.

Desde surfear olas en playas increíbles, hasta conocer arrecifes llenos de animales marinos, los deportes acuáticos en Florida combinan emoción, naturaleza y paisajes padrísimos. Si planeas tu próximo viaje para disfrutar el agua a todo lo que da, estos cinco destinos no pueden faltar en tu itinerario:

Kayak y avistamiento de manatíes en Florida | Foto: Cortesía.

1. Kayak y avistamiento de manatíes en Three Sisters Springs

Ubicadas en Crystal River, estas aguas mantienen una temperatura constante de 22 °C, lo que las convierte en refugio para los manatíes. Puedes recorrerlas en kayak o paddleboard, disfrutando del agua cristalina y observando a estos animalitos en su hábitat natural. Una experiencia tranquila y única, ideal si vas en familia y quieres que todos conecten con la naturaleza de Florida.

Playa para hacer surf en Miami Florida | Foto: Cortesía.

2. Surfea en la mejor playa de Florida: Sebastian Inlet State Park

Considerada como una de las mejores playas para hacer surf en Florida, Sebastian Inlet se encuentra al sur de Cocoa Beach, en la Costa Este. Sus olas potentes y consistentes la han convertido en la cuna de campeones locales.

El lado norte, llamado “First Peak”, es a donde van los surfistas más experimentados y competitivos, mientras que en “Second Peak” y “Third Peak” puedes encontrar olas más relax si lo que buscas es practicar.

Los mejores deportes acuáticos en Florida | Foto: Cortesía.

3. Paddle en Ichetucknee Springs

Si hablamos de deportes acuáticos en Florida, este río cristalino es perfecto para practicarlos, pues aquí puedes hacer paddleboard, pero también puedes hacer otras actividades como kayak, canoa o tubing. Mientras avanzas con la corriente suave, podrás verr fauna como tortugas, ciervos y aves, y disfrutar de paisajes de robles y mucha flora en un entorno natural protegido, todo el año.

Desde la entrada sur del Parque Estatal Ichetucknee Springs se ofrecen recorridos que van desde los 5.6 km, hasta los 14.5 km, y que puedes recorrerlos desde en 2 hasta en 6 horas.

Scuba diving en cavernas | Foto: Cortesía.

4. Scuba diving en Devil’s Den

El scuba diving es uno de los deportes acuáticos en Florida que más vale la pena hacer, y si es en una cueva subterránea, ¡imagínate los escenarios!. En Devil’s Den el agua se mantiene casi siempre a 22 °C durante todo el año, ofreciendo una experiencia única para buzos y snorkelers, donde se pueden explorar fósiles prehistóricos y disfrutar de la tranquilidad de un lugar que parece salido de otro mundo.

El mejor lugar para hacer snorkel en Florida | Foto: Cortesía.

5. ¿Algo más tranquilo? Prueba hacer snorkeling en Key Largo

La capital del buceo y snorkeling de Florida te espera con arrecifes de coral, peces de miles de colores y la icónica estatua del Cristo del Abismo. En Key Largo, tanto adultos como los peques pueden disfrutar de tours en snorkel, paseos en barco con fondo de cristal y muchas aventuras acuáticas que no se pueden perder.

Florida es mucho más que sol y arena: sus ríos, manantiales y arrecifes te esperan para vivir la emoción de los deportes acuáticos en Florida, así que ¡prepara tu traje de baño y lánzate a explorar!