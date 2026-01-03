Los tesoros de China llegan al Museo Nacional de Antropología

Lo que necesitas saber: El Museo Nacional de Antropología estrenó recientemente una exposición dedicada a la joyería China de los últimos cuatro siglos. Vale la pena visitarla.

El Museo Nacional de Antropología (MNA) es la casa de miles de piezas arqueológicas del pasado prehispánico mexicano y ahora, desde el pasado 11 de diciembre, le dedicó un espacio a una nueva exposición temporal en la que podemos contemplar joyas y ornamentos asombrosos de China, un país gigante que cuenta con un pasado fascinante.

La cultura china es una de las más antiguas del mundo./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

La expo Belleza Eterna: A lo largo del Río Amarillo nos muestra verdaderos tesoros de varios periodos históricos de la China antigua, con un total de 143 piezas y juegos de joyería de su cultura tradicional. Esta muestra impresionante estará hasta el 8 de marzo y es de entrada gratuita. El museo se convierte otra vez en un puente entre las culturas con esta nueva exposición dedicada a la región de Shanxi de la nación oriental.

La muestra reúne más de 400 piezas de joyería./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Con este tipo de joyas aprenderemos sobre el folclor y la estética de este país, cómo cada una de las piezas cuentan una historia particular con sus finos trabajos de plata, oro, jade, perlas y otras piedras preciosas y cómo es que representan los mitos y el orden cósmico de la antigua China, con joyas que van desde las encargadas de dar estatus social a sus portadores, hasta las que sirvieron como amuleto y protección espiritual. Hay que darnos un tiempo para conocer este hermoso catálogo de joyas del gigante asiático.

Una exposición histórica única en su tipo

Esta muestra establece un importante diálogo intercultural. Su nombre completo es Belleza Eterna: A lo largo del Río Amarillo: Ornamentos de plata de los siglos XVII-XX en Shanxi, China y con más de 140 piezas y conjuntos delicados de orfebrería nos da a conocer con más profundidad los secretos y la estética cultural de la provincia de Shanxi, considerada como una de las cunas de la civilización del país legendario.

La muestra presenta hermosos objetos de plata de la región de Shanxi./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

El conjunto de piezas sale por primera vez del Museo de Shanxi para el deleite del público mexicano y demás visitantes del Museo Nacional de Antropología. A la inauguración de la expo asistió Yang Chuanying, consejero de la Embajada de China en México como representante de la misión diplomática, encargado de subrayar la amistad histórica de nuestros dos países.

La exposición se inauguró el pasado mes de diciembre./Imagen Embajada de China en México Facebook

También estuvo presente Ning Tao, investigador del Museo de Shanxi, que indicó la importancia de objetos de este tipo, que son utilizados como pluma para escribir la aspiración común de la humanidad como belleza. Asimismo, estuvieron presentes el director del MNA, Antonio Saborit, así como investigadores de los dos museos.

Joyas y ornamentos tradicionales

Las piezas de la muestra son principalmente de plata de la región de Shanxi, pero también hay algunas de otros metales preciosos. Cada una nos muestra el delicado trabajo de los orfebres orientales que pasa de generación en generación, algunas de ellas utilizadas por personajes importantes, otras creadas para celebrar matrimonios, nacimientos, ceremonias y rituales, así como algunas usadas como talismanes.

En la expo hay desde joyas de los nobles hasta amuletos y talismanes./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

Entre peinetas, pendientes, collares, tocados y otros artefactos impresionantes, la belleza de la joyería de Shanxi nos transmite los valores espirituales de los antiguos pobladores de la región y nos da a conocer los vínculos que mantenían con la naturaleza, la mitología y su visión cosmogónica, con lo que tenemos un panorama general de la cultura china.

La exposición estará hasta el 8 de marzo de 2026./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

La colección abarca objetos desde el siglo XVII al XX, procedentes de las dinastías Ming y Qing, encargadas de darle importancia a la orfebrería, hasta otros del pasado más reciente. Todos ellos trascienden al tiempo y se puede decir que siguen marcando las tendencias de la estética actual.

Una cultura ancestral

La historia de China como civilización comienza hace más de 7 mil años en el Valle del Río Amarillo y su historia escrita y dinástica tiene más de 3 mil años con grandes asentamientos bien organizados.

Es una de las culturas más antiguas de la humanidad y su vínculo con nuestro país comenzó en los tiempos coloniales, cuando los navíos llegaban cargados de seda, porcelana, té y especias desde el país oriental.

El arte chino se distingue por su detalle y su belleza./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Su cultura se caracterizó por sus innovaciones en el arte, la tecnología, la medicina, la filosofía y las formas de pensamiento. Tienen su horóscopo propio conformado por doce animales y dentro de su mitología creían en los dragones, que relacionaban con su emperador, así como en el ave fénix, a la que relacionaban con sus emperatrices.

La entrada a esta expo del MNA es gratuita./Imagen Museo Nacional de Antropología Facebook

Con esta exposición conoceremos la visión estética de China en siglos pasados con una increíble colección de piezas de joyería exquisita que por primera vez sale de su país de origen para el deleite de los visitantes del Museo Nacional de Antropología de la CDMX y así establecer un diálogo cultural que trasciende el tiempo y el espacio.

Dónde y cuándo

La exposición Belleza Eterna: A lo largo del Río Amarillo estárá hasta el 8 de marzo de 2026 en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología (Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi S/N, Col. Chapultepec-Polanco) y la entrada es gratuita para todo público.

Horario: De martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas.