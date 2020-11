El Museo Nacional de Antropología te espera totalmente renovado y con un sorprendente ajolotario

El Museo Nacional de Antropología, uno de los más bonitos y multiculturales de la Ciudad de México, reabrió sus puertas al público después de ocho largos meses debido a la pandemia por COVID-19, pero no fue tiempo perdido. Ahora, te espera completamente renovado, con áreas verdes, nueva iluminación, un ajolotario. Lo más importante, todo el personal ha sido capacitado para operar bajo los más estrictos protocolos de seguridad.

Hasta hace poco, el único atractivo del recinto eran sus salas. Cuántas veces has visitado el museo desde tu infancia y podemos apostar que siempre lucía igual. La entrada descuidada, a veces el estanque lucía vacío, unas cuantas veces lleno, mientras que en su gran mayoría parecía una nata completa de moho. Pero, por primera vez en 56 años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, decidió darle un mantenimiento mayor, preparando muchas nuevas sorpresas para sus visitantes de talla internacional.

¡Qué elegancia, la de Francia!

Para empezar, todo el patio central fue totalmente remodelado e inundado de áreas verdes, mientras que el estanque fue transformado. Se renovó el azulejo veneciano para convertirlo en un ajolotario con más de 158 ejemplares, lo que ayudará a preservar el ajolote mexicano, clasificado por la UICN en “peligro crítico de extinción”, además de que le da un toque de distinción al espacio.

El jefe del Departamento de Servicios Generales del MNA, Jesús Martínez Quezada, señaló en un comunicado, que “la contingencia permitió desecar todo el espacio para resanar las fisuras. En un sólo día se tendió una loza monolítica reforzada con acero que garantizará su continuidad”.

Por su parte, Diego Prieto Hernández, Director General del INAH, no perdió oportunidad de presumir que además de los cambios de forma que se hicieron al Museo Nacional de Antropología, también se realizaron modificaciones de fondo que permiten mantener en buen estado el recinto.

Tales como impermeabilización de la cubierta del inmueble, limpieza profunda y poniendo especial dedicación al mantenimiento museográfico de las salas de exhibición. Prieto, señaló a ‘La Jornada’, que también se aprovechó este tiempo de contingencia sanitaria para modernizar el sistema contra incendios y hacer una actualización del Centro de Detección de Intrusiones.

Si de por sí, ya nos sentíamos orgullosos de nuestro Museo Nacional de Arqueología, por todo el acervo, muestras y exposiciones permanentes en sus diferentes salas, ahora lo estaremos mucho más, pues de acuerdo con las autoridades, nunca más volverá a estar descuidado.

Cuidando la salud de todos

Cabe mencionar que toda la reestructura del museo, se hizo gracias al apoyo del patronato, quienes también se encargaron de pactar con biólogos y expertos de la Universidad Autónoma de México, para dar un continuo mantenimiento, tanto a las instalaciones como a la flora y fauna recientemente incorporada.

El Museo Nacional de Antropología, reabrió sus puertas para todo público el pasado 11 de noviembre del 2020. Desde entonces ha recibido a más de 419 personas diarias en promedio, quienes han podido comprobar que además de las restricciones oficiales. Como es la reducción del aforo al 30% y el uso obligatorio de mascarillas, aunado a esto, las autoridades han establecido otras medidas para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19.

Para empezar, redujeron el horario de visitas operando desde las diez de la mañana, hasta las cinco de la tarde. Por lo que muchos de los visitantes no han podido apreciar la iluminación. Además, antes de acceder al museo, a todos los usuarios se les toma la temperatura y se les rocía con una mezcla de alcohol con agua elaborada por la coordinación de conservación del recinto, la cual, han confirmado que no contiene químicos que puedan provocar alergias.

Asimismo, durante todo el recorrido, personal del recinto utiliza megáfonos para recordar la importancia de mantener la sana distancia, en tanto que el servicio de ‘Watson’, el robot guía del Museo Nacional de Antropología, ha sido suspendido temporalmente. Si prefieres no arriesgarte, recuerda que también puedes hacer el recorrido virtual desde la portal del recinto.