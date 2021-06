Luna de fresa: Te decimos cómo y cuándo ver la última superluna del 2021

Ya andamos encaminados hacia la segunda mitad del 2021, pero en lo que va del año hemos visto diversos fenómenos astronómicos para el deleite visual. En ese sentido, junio -literalmente- ha brillado y estos últimos días del mes no serán la excepción pues la Luna nos volverá a entregar un espectáculo para el recuerdo.

Si tú eres un amante empedernido, de esos de hueso colorado que no se pierde el encanto de los astros, por acá te decimos cuándo y cómo ver la última superluna del año. Ahora sí, a poner el ojo en el cielo y a disfrutar que se viene lo mero bueno a prácticamente un mes de que pudimos echarle un ojo a la trifecta lunar de mayo.

¿Y con qué se come la superluna de fresa o qué onda?

Sí, lo sabemos: hay tantos fenómenos astronómicos geniales que luego se nos va por ahí qué son o a qué se debe que se les nombre de determinada manera. Y si andas ahora mismo con cara de “¿qué onda con la superluna de fresa?”, no te preocupes que por acá te platicamos de qué va todo el rollo.

De acuerdo con la NASA, una superluna ocurre cuando nuestro satélite natural -en estado plenilunio/luna llena- está más cercano a la Tierra, lo que provoca que se vea más grande y brillante. A este punto en el que la Luna está más próxima al planeta (aproximadamente 363,300 kilómetros) se le conoce como perigeo, mientras que la distancia más lejana es llamada apogeo (a 405, 500 km).

Ahora bien, se le conoce como superluna “de fresa” no precisamente por su color rojizo o algo por el estilo. Se le denomina de esta manera debido a que el fenómeno coincidía con la temporada de cosecha de dicho fruto en el noroeste de Estados Unidos para los pueblos nativos que habitaban en lo que hoy es Nueva York.

¿Cómo y cuándo ver el fenómeno astronómico?

Ahora sí, anota bien la fecha… La Luna de fresa -que será la última superluna de 2021- se podrá apreciar en México y Latinoamérica la noche del próximo 24 de junio y durante la madrugada del día 25, alcanzando su punto más brillante a la 1:40 am tiempo de México. Y no te preocupes porque no necesitarás un telescopio o un equipo especial para verla brillar con todo su esplendor.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista, aunque expertos mencionan que se podrá observar mejor en las regiones donde la luz de las grandes aglomeraciones urbanas no se refleje tanto. Eso sí, también hay que esperar que el cielo este lo suficientemente despejado para verla con el mejor detalle posible.

Pues ahí está el dato, queridas lectoras y lectores. A disfrutar de la última superluna del 2021 para despedir el mes de junio y a meternos de lleno en la recta final del año.