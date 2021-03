Macu, la chica que se fue con un niño pijo en Devuélveme a mi Chica’ de Hombres G

Podemos apostar que al menos una vez tu vida, has cantado ‘Devuélveme a mi chica”, haciendo un especial énfasis en la frase ‘Sufre, mamón’, como si la vida entera se te fuera en ello. Para celebrar el 36 aniversario de su lanzamiento y que la canción sigue teniendo el mismo éxito que en 1986, David Summers, confesó la historia detrás de ‘Macu’, la chica que se fue con un niño pijo, en un libro que la banda española recién acaba de publicar.

La historia de la icónica canción comienza con una alumna del Colegio Mater Inmaculata, a la que todos le llamaban ‘Macu’. Pero, quizá eso ya lo sabías. La novedad, es que muchos de sus fanáticos no solo se sentirán identificados con las canciones de ‘Hombres G’, sino también con esta historia de amor de adolescencia, donde nadie se ha escapado de terminar con el corazón y la dignidad por los suelos.

Nunca hemos sido los más guapos del barrio

La familia de Macu, más mocha que el mismísimo Papa y que solía rozarse con la aristocracia, puso el grito en el cielo cuando se enteró que su ‘princesa’, tenía sus queveres con un chico punk, “con chupa de cuero, chapitas, pantalones rotos, pelos de punta, un grupito irreverente que rendía culto a los gargajos y unos ‘zapatos de Frankesteín”, que además de todo, soñaba con convertirse en cantante.

Pero, después de todo, como bien dicen los ‘Hombres G’, “Nunca hemos sido los más guapos del barrio”. Aún así, Macu aceptó darse un atascón la oportunidad de conocer a David Summers, y escaparse al ‘Parque de las Avenidas’, para pasar el rato con el cantante y compositor, después de misa.

“Éramos unos críos, yo tenía dieciséis años y ella quince. Fue la primera vez que me enamoré, era la época en la que nos pasábamos todo el rato en el parque junto a la M-30 porque éramos menores y no nos dejaban entrar a ningún garito. Ahí nos encontrábamos a las niñas, porque los colegios no eran mixtos”, relata el cantante en un fragmento de su libro, recuperado por Milenio.

Devuélveme a mi chica

Macu y David eran como el agua y el aceite, nunca podrían estar juntos. Al final, tal y como dice la canción, ella se fue con un niño pijo y él planeó echarle polvos pica-pica. Sin embargo, gracias a esta triste historia, nacieron varias canciones como ‘Devuélveme a mi chica’ y ‘Hace un año’.

Fue así como una de sus primeras decepciones se convirtió en una de las canciones más exitosas de todos los tiempos del llamado ‘Rock en Español’. Y aunque Summers, dice que Macu lo buscó poco después de que la fama llegara a su vida, él prefirió recordarla cada vez que canta ‘Sufre mamón”, como cuando estuvieron invitados al Vive Latino 2017, reventando el Foro Sol. “Supe que se casó con el niño pijo y tuvo un montón de hijos”, concluye el vocalista de Hombres G.