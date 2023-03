Quizá sólo quien conozca a un par de gemelos o gemelas podrá entender el caso de esta mujer. Los demás nos quedamos de ¡¡¿qué?!!. Resulta que tuvo que acudir a la policía para diferenciar a sus bebés, unos gemelos adorables de sólo 45 días de nacidos.

Se trata de una mujer de Argentina; lo sabemos porque acudió al RENAPER (Registro Nacional de Personas) de ese país. Y pues sí, buscó ayuda en ese lugar porque dice que nomás no logra reconocer quién es quién entre sus recién nacidos gemelos, llamados Valentín y Lorenzo.

Madre de gemelos no sabe quién es quién/@sofiar388 (Twitter)

La madre de los gemelos no logra saber quién es quién

Lo bueno es que ella misma se toma el asunto con mucho humor. Sofi Rodríguez compartió su caso en Twitter con fotos y toda la cosa de una manera bastante simpática, autodenominándose la madre del año.

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió en el tuit con el que inció el hilo de su triste historia.

Madre de gemelos no sabe quién es quién/@sofiar388 (Twitter)

Como decíamos, la mujer posteó algunas fotografías de los gemelos a los que no logra diferenciar, y pues sí, son idénticos. De hecho, la confusión llegó al grado de que a uno le pusieron dos vacunas en lugar de una y una.

“Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién. Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es“.

Madre de gemelos no sabe quién es quién/@sofiar388 (Twitter)

Y hay historias todavía más increíbles

Será hasta este lunes, 6 de marzo, cuando la ayuda del RENAPER llegue y por fin puedan saber cuál es cuál. Sin embargo, su caso generó reacciones por miles y varios usuarios le respondieron contando su propia historia de gemelos o gemelas que en algún momento tuvieron duda de quién era quién.

“Hola Sofi, ante todo felicitaciones. Yo me llamo Sergio desde que tengo 5 años. Antes me llamaba Pablo, como mi hermano gemelo“; “Conozco una historia similar de hace 60 años, eran gemelas, una se enfermó y falleció. Y la mama no supo nunca cuál fue” (¡Órale!).

“Con mi hermano mellizo usábamos pulsera, uno la izquierda y otro la derecha. El mito dice que una vez se nos cayó a ambos y nos las pusieron invertidas. Tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo“; fueron sólo algunos de los comentarios.

Madre de gemelos no sabe quién es quién/Twitter

Vaya historia, ojalá sepan con certeza quién es quién y no terminen invirtiéndolos como esas anécdotas que le compartieron después.