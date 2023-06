A través de sus redes sociales la saxofonista y activista María Elena Ríos, quien aún se encuentra en un proceso legal contra Juan Antonio Vera Carrizal por el delito de tentativa de feminicidio, señaló al actor Tenoch Huerta de ser un depredador sexual.

Todo comenzó hace unos días cuando María Elena Ríos acusó al colectivo Poder Prieto, al cual Tenoch Huerta pertenece (recordarán una de sus últimas polémicas por una capa), de haber publicado un podcast en el que participó y no le pagaron por su trabajo.

La saxofonista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta de ser un depredador sexual. Foto: Cuartoscuro

María Elena Ríos reclamó a Poder Prieto por un podcast

Todo comenzó el pasado 8 de junio cuando a través de su cuenta de Instagram, Poder Prieto recomendó el capítulo de un podcast llamado “El Feisbuk de la Malinche” donde María Elena Ríos participó para hablar sobre el personaje histórico de ‘La Malinche’.

“Oye MARCA de Poder Prieto NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis”, indicó la saxofonista y activista en su cuenta de Twitter.

Oye MARCA de @poderprieto_mx

NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis.



¿No aprenden verdad?

Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores. pic.twitter.com/zeub6uEthv — •????? ?í?? ? (@_ElenaRios) June 8, 2023

La saxofonista Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta de ser un depredador sexual

“¿No aprenden verdad? Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores”, escribió María Elena Ríos al señalar en otro tuit “A mí no me van a volver a intimidar”. Y por supuesto la acusación comenzó a ser noticia.

El viernes 9 de junio, Poder Prieto pidió el derecho de réplica a la nota de un medio de comunicación e indicó que ellos no tenían nada que ver con el podcast en cuestión, pues simplemente lo recomendaron en su página como suelen hacer con otros contenidos.

Poder Prieto se deslindó del podcast y aseguró que ellos sólo lo recomendaron. Foto: Twitter

Poder Prieto aseguró que no podían pagarle a la saxofonista por dicho podcast ya que no era una producción del colectivo. “Y no lo publicamos, solo se recomendó ese contenido como recomendamos contenido casi todos los días”, escribieron.

Elena Ríos respondió y volvió a señalar a Tenoch Huerta: “Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí”, escribió la activista en respuesta al tuit de Poder Prieto.

María Elena Ríos señaló a Poder Prieto de encubrir a Tenoch Huerta. Foto: Twitter

María Elena Ríos acusó a Poder Prieto de encubrir a Tenoch Huerta

“Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel”, agregó María Elena Ríos en el tuit donde etiquetó a Maya Zapata, actriz que es presidenta del colectivo Poder Prieto y quien no ha dicho nada al respecto.

La noche del sábado 10 de junio, Elena Ríos volvió a escribir en Twitter que fue muy complicado para ella acusar públicamente a Tenoch Huerta, sobre todo después del éxito que el actor ha obtenido por interpretar a Namor en la película de ‘Black Panther’.

Tenoch Huerta como Namor en ‘Black Panther’. Foto: Marvel

La activista mencionó que no busca fama o dinero con su denuncia a Tenoch Huerta

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta”, escribió la saxofonista. “En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista + una buena porción de victimización“, agregó.

“¿Y por qué no denunciaste?” Dicen los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable donde casi te matan y ni aún así te creen ni llega la justicia”, mencionó María Elena Ríos quien dejó en claro que con sus denuncia no busca fama ni dinero.

Foto: Cuartoscuro

María Elena Ríos ha recibido amenazas por parte de fans de Tenoch Huerta

Finalmente este domingo 11 de junio, María Elena Ríos mostró un par de mensajes amenazantes que ha recibido en redes sociales por parte de los seguidores de Tenoch Huerta, esto luego de las acusaciones que lanzó contra el actor.

“¿Por qué me tarde en hablarlo? Porque tengo un proceso. ¿Por qué no denuncié? Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual . Si, tú Tenoch Huerta abusas porque sabes que tienes poder”, escribió.

¿Por qué me tarde en hablarlo?

Porque tengo un proceso.



¿Por qué no denuncié?

Porque me dio miedo de que esto pasara: personas que se resisten a creer que un SÚPER HÉROE es abusador, manipulador y depredador sexual .



Si, tú @TenochHuerta abusas porque sabes que tienes poder. pic.twitter.com/VXHpMmI7hB — •????? ?í?? ? (@_ElenaRios) June 11, 2023

Tenoch Huerta no se ha pronunciado al respecto

Hasta el momento Tenoch Huerta no ha mencionado nada en sus redes sociales, aunque en internet la acusación en su contra por hostigamiento sexual ya incluso llegó a medios de comunicación de Estados Unidos.

Medios de comunicación internacionales han comenzado a informar sobre la acusación a Tenoch Huerta. Foto: Twitter