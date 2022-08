Problemas de la vida real: Joven rechaza herencia millonaria porque "no quiere ser tan rica"

Dios, ¿por qué no me das este tipo de problemas a mí?… En las últimas horas el nombre de Marlene Engelhorn se ha vuelto tendencia mundial gracias a varios medios de comunicación que, en medio de la crisis financiera que se vive en el mundo, han recordado cómo esta joven rechazó una millonaria herencia.

Mientras muchos de nosotros esperamos con ansias ese día en el que nos ganemos la lotería (y eso que ni compramos boletos), o que a nuestra puerta llegue alguien para decirnos que somos ricos, el caso de Marlene es totalmente diferente.

Marlene Engelhorn, la heredera millonaria con consciencia de clase. Foto: Especial

Marlene Engelhorn se ha vuelto noticia por rechazar una herencia millonaria

Esta mujer de 29 años estudia la carrera de Lengua y Literatura alemana en Viena, por lo que pocos se imaginarían que ella desciende de uno de los fundadores de BASF, una de las empresas químicas más grandes del mundo y la cual tan sólo el año pasado tuvo ganancias de más de mil 622 millones de pesos.

La abuela de Engelhorn amasó una gran fortuna gracias a los 150 años de trabajo que ha tenido dicha empresa y ese dinero ha ido de generación en generación. En esta ocasión era el turno de la joven, quien sólo decidió aceptar el 10% de la herencia que le corresponde.

BASF es una de las empresas químicas más grandes del mundo. Foto: Getty Images

Sólo aceptó el 10% de lo que le correspondía, pues “ella no trabajó por ese dinero”

Las razones detrás de su decisión son simples: primero, ella no ha trabajado por el dinero que le quieren dar y además, entiende y es consciente que sería injusto disfrutar de él cuando en el mundo cada vez hay personas que se hunden en la pobreza.

“No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, indicó la joven de acuerdo a medios locales.

Foto vía: Patriotic Millionaires

Engelhorn es parte de “Millonarios Patrióticos”, un grupo que exige se le cobren más impuestos a los ricos

La decisión sorprende a muchos pero debemos recordar que Marlene Engelhorn dio de qué hablar en mayo de este año cuando ella, en compañía de otros herederos millonarios, se manifestaron en el Foro Económico Mundial de Suiza, donde pidieron que a los ricos se les cobraran más impuestos.

“Llegamos al límite, un cuarto de billón de personas entrará a la pobreza extrema este año. Es momento de balancear el mundo, es momento de cobrarle impuestos a los ricos”, indicó Engelhorn quien pertenece al grupo autodenominado como “Millonarios Patrióticos”.