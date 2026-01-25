Lo que necesitas saber:

Después de una hora y 35 minutos de estar escalando, Alex Honnold logró llegar a la cima del Taipei 101.

Sin duda, Alex Honnold ha pasado a la historia tras escalar sin equipo ni cuerdas el imponente Taipei 101, uno de los rascacielos más grandes del mundo ubicado en Taiwán… y por si te lo perdiste, acá te dejamos los mejores videos de esta increíble hazaña.

mejores-videos-escala-sin-equipo-ni-cuerdas-alex-honnold-taipei-101
Escalada de Alex Honnold // X:@jaythechou

Los mejores videos de la escala libre de Alex Honnold en el Taipei 101

Luego de que fuera pospuesto por el clima, este 24 de enero Alex Honnold realizó una de las hazañas más arriesgadas de los últimos años: escalar sin equipo de protección el Taipei 101, uno de los rascacielos más grandes del mundo.

Aunque fue transmitido en vivo a través de Netflix, eso no impidió que miles de personas acudieran al edificio para presenciar y grabar esta escalada… dejándonos algunos videos que sin duda no puedes no ver.

El inicio de la escalada libre

Con todo el mundo observando, Honnold comenzó su escalada paso a paso y sin margen de error para alcanzar la cima del Taipei 101 a 508 metros de altura en el que cada movimiento llenaba de nervios a todos los presentes.

No mucho tiempo después de haber comenzado con esta nueva aventura, el escalador profesional enfrentó una estructura saliente del edificio. En vez de rodear, decidió también escalar.

En algunos videos incluso se muestra como durante su subida, algunos residentes del rascacielos saludaban al escalador. Y sí, él se daba el tiempo para responder el saludo.

El gran final

Después de una hora y 35 minutos de estar escalando y resistiendo la presión de poder caer en cualquier momento por algún mal paso. Por fin Alex Honnold logró llegar a la cima del Taipei 101 y no hay mejor toma que la de la transmisión en vivo.

Si te quedaste con ganas de ver toda la escalda, puedes ver la transmisión que quedó guardada en Netflix.

