Lo que necesitas saber: El Taipei 101 mide 508 metros de altura y Alex Honnold nunca ha escalado un edificio

Alex Honnold pasará a la historia este 24 de enero, cuando se aviente una escalada libre, así sin equipo ni cuerdas, nada menos que en el imponente Taipei 101, uno de los rascacielos más grandes del mundo ubicado allá en Taiwán.

¿Sabes qué es lo más increíble? ¡Lo van a transmitir en vivo a través de Netflix!

Foto: netflix.com/tudum

Alex Honnold escalará sin equipo ni cuerdas el Taipei 101

Con eso de que el horario en México y Taiwán es distinto, en realidad su hazaña será el domingo 25 en la mañana, hora de Taipei. En México caerá en punto de las 19:00 horas del sábado 24, y lo dicho, lo pasarán en Netflix. De hecho la plataforma ya tiene el evento en vivo marcado en su programación (búscalo como “Rascacielos, En Vivo”, y podrás ver las entrevistas previas sobre su preparación para esta hazaña).

“Cuando buscas objetivos de escalada, buscas cosas singulares”, dijo Honnold sobre por qué eligió treparse al Taipei 101, el cual mide 508 metros (1,667 pies) de altura, gracias a sus 101 pisos. Representa un reto descomunal para quien quiera escalarlo por su peculiar arquitectura con diferentes inclinaciones diseñadas para simular tallos de bambú.

De hecho les llaman así a esos segmentos del edificio, “cajas de bambú”, y cada una agrupa ocho pisos. Cada vez que Alex escale a lo alto de una de esas “cajas”, tendrá un respiro, pero enseguida vendrá un nuevo esfuerzo para empezar de nuevo con la siguiente.

Alex Honnold y el Taipei 101 – Foto: netflix.com/tudum

¿Quién es Alex Honnold?

En caso de que no lo recuerdes, Alex Honnold es mundialmente famoso por protagonizar el documental Free Solo, ganador del Oscar, donde mostraron cómo logró escalar El Capitán, del Parque Nacional Yosemite.

Tiene esposa y es padre de dos hijas, razón por la cual mucha gente cuestiona que se ponga en riesgo de esa manera, pero de plano él vive para esa clase de aventuras:

“No creo que sea tan extremo (el Taipei 101). Ya veremos. Creo que es el punto ideal, donde la dificultad es suficiente para que me resulte interesante y, obviamente, una subida interesante”, contó a Tudum, de Netflix.

Honnold es un experto escalador de rocas, como el mencionado monolito El Capitán, pero nunca antes ha trepado a un edificio, mucho menos uno tan alto.

Así es el Taipei 101 / Foto: yuen235 (Pixabay)

¿Qué esperar de la transmisión en vivo de Netflix de la escalada de Alex Honnold en el Taipei 101?

Honnold trabajará con Secret Compass, una agencia de gestión de riesgos para escenas de cine y televisión, con mucha experiencia filmando en lugares donde hay un riesgo importante. Habrá camarógrafos dentro del edificio, escotillas, cuatro camarógrafos suspendidos en el aire con cuerdas siguiendo su subida y distintos puntos de rescate.

Vaya, en la transmisión en Netflix se espera que veamos la escalada de Alex Honnold casi casi como si fuera una película de acción, la diferencia es que acá el riesgo será completamente real.

De hecho, es importante saber que la transmisión no será 100% en vivo, pues tendrá un retraso de 10 segundos por si algo malo llega a pasar, sea posible detener la transmisión antes de que todo el mundo vea en vivo la posible tragedia.

“No creo que sea ético proceder a transmitir nada en vivo después”, dijo Subbu Vincent, director de ética de medios y periodismo en la Universidad de Santa Clara, citado por la agencia AP.

Foto: netflix.com/tudum

Hay todo un debate ético por lo que hace Alex Honnold

Hablando de qué tan ético es, Netflix busca con ese retraso no caer en eso, en mostrar un accidente fatal de esa magnitud en vivo sólo por generar vistas (y dinero). Sin embargo, otro punto que se cuestiona es la influencia que transmitir un intento así de arriesgado puede tener en millones de jóvenes que consumen contenido en la plataforma.

Pensemos en cuántos retos virales no se han hecho donde jóvenes ponen en riesgo su vida por conseguir likes. ¿Te imaginas que surja algo relacionado con escalar lugares peligrosos a raíz de lo viral que se hará el intento de Alex Honnold transmitido en vivo?

Escalar sin equipo ni cuerdas no es nuevo, tampoco será la primera vez que alguien escale el Taipei 101 (Alain Robert lo hizo en la Navidad de 2004, aunque él con cuerdas). Pero el hecho de ser transmitido generará una expectativa enorme que permite cuestionar hasta dónde es válido lo que pasará.

Ya veremos qué pasa, pero seguro será un evento que marcará un antes y un después para esta práctica.