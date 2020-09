Memes, fuegos artificiales y más imágenes que nos dejó el Grito de Independencia

Las fiestas patrias de este 2020 serán unas que los mexicanos jamás olvidarán. Y es que este año la pandemia de coronavirus obligó a todos a guardar los rehiletes y tener que observar el Grito de Independencia desde casa, con el fin de evitar más contagios de COVID-19 de los que ya existen en el país.

Si bien el pasado Grito de Independencia por parte de AMLO fue bastante diferente a los realizados en años anteriores, no cabe duda que la ceremonia de esta noche fue aún más atípica a la que alguna vez hayamos visto, pues estuvo marcada por la falta de gente, un minuto de silencio para las víctimas de coronavirus, muchos juegos artificiales y hasta memes.

Así fue el Grito de Independencia

Fue minutos antes de las 11 de la noche cuando Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, rindió un minuto de silencio para las 71 mil 678 víctimas que se ha cobrado el coronavirus en nuestro país. Un momento bastante estremecedor para todos los que sintonizaron la ceremonia.

Posteriormente y con una plancha del Zócalo vacía, AMLO dio inicio al Grito de Independencia en donde recordó cómo la madrugada del 16 de septiembre (de hace 21o años), el cura Miguel Hidalgo y Costilla reunió al pueblo mexicano en la iglesia de Dolores, Hidalgo, para luchar contra el dominio español en nuestro país. Esto a través de 20 ‘vivas’ que resonaron en la Plaza de la Constitución.

La ceremonia del Grito de independencia terminó con muchos fuegos artificiales

Al final de los ‘Vivas’ por parte de López Obrador, el Zócalo de la Ciudad de México se llenó de fuegos artificiales que estuvieron acompañados de un popurrí de música regional mexicana. Si se perdieron el espectáculo de fuegos artificiales, acá les dejamos una galería de fotos y videos que nos dejó el Grito de Independencia

Y porque no podían faltar: Los memes también estuvieron presentes

Que la gente no estuviera presente en el Zócalo capitalino no significó que los memes no se presentaran en la ceremonia del 15 de septiembre de 2020. Y es que en redes sociales los usuarios de internet soltaron su plato de pozole para hacer lo que mejor saben: sacarle el lado chusco a cualquier situación.

Acá algunos de los memazos que nos encontramos en el internet de las cosas:

