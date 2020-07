La historia detrás del meme de los pasteles realistas que están antojando (y asustando) al internet

Internet es un lugar lleno de gente talentosa que la mayoría de las veces se vuelve famosa, esto gracias a sus interesantes y extrañas creaciones que parecen de otro mundo. Esta vez y en plena cuarentena, la fama le ha llegado a todos aquellos que hacen pasteles increíbles y luego los suben a la web para presumirlos.

Antes de que se emocionen estos pasteles de los que hablamos no son los de Buddy Valastro en el programa ‘Cake Boss’. En realidad, son videos de pasteles con formas de objetos comunes y corrientes, los cuales se han comenzaro a viralizar porque parecen tan reales que muchos ya comenzamos a pensar si el vaso con agua que tenemos en el buró es real y no.

Si aún no han visto los videos de los que hablamos, no se preocupen, que acá les explicamos el origen de estos interesantes pasteles y por qué todos están comenzando a hablar o hacer memes sobre ellos. ¡Córrelaaaa!

En redes sociales como Twitter han comenzado a circular muchos videos de pasteles y esto es por culpa de Natalie Sideserf, una famosa chef estadounidense que se dedica a crear pasteles bastante reales. Y de verdad no mentimos cuando les decimos que son MUY reales, porque parecen cualquier cosa menos un pastel comestible y como el que te compraron cuando pediste tu fiesta de Bob Esponja.

Cowboy armadillo CAKE! I’m seriously jealous of that @lonestarbeer inspired bottle cap belt buckle 🤠 Subscribe to my channel for more cakes at https://t.co/r2ZMeOeIrI pic.twitter.com/WRp5Lqkdyg

Desde hace ya un tiempo esta chef de 35 años de edad se dedica a subir sus creaciones (y cómo las hace) a través de videos en YouTube o en sus redes sociales. Si bien Natalia siempre ha tenido un número considerable de likes y seguidores, en las últimas semanas sus videos se han comenzado a viralizar aún más en internet.

Y es que con pasteles en forma de limón, cebollas, perros y hasta cantantes de K-pop, Sideserf ha sorprendido a todos por su talento al momento de crear pasteles de lo que sea, haciéndonos dudar a la vez sobre si vivimos en un universo paralelo donde todo está hecho de pastel y nunca nos hemos dado cuenta de eso. Pero mejor vean de qué hablamos:

I’ve made A LOT of realistic food cakes over the past year! They are great for trying out new techniques 👍 You can see how I made all of these cakes at https://t.co/hH4Y6fKIOo If you’re subscribed to my YouTube channel, I just want to say I love you 😘😆 pic.twitter.com/yg17IP6p86

— Natalie Sideserf (@NatalieSideserf) May 29, 2020