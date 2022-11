¿Contexto? Les explicamos los memes del rímel y la gorra en internet

Porque sabemos que andan con unas dudas que jijo, manos… En los últimos días las redes sociales se han llenado de videos y/o memes en donde las mujeres hablan de las razones por las cuales aman y odian a su rímel (o máscara de pestañas, como algunos los conocen). Algo que ha confundido a varias personas.

¿La razón? pues que en los memes en cuestión la gente no precisamente habla del producto de belleza que le da color y/o textura a las pestañas, sino que en realidad se refieren a las cosas que les gustaban de sus parejas o ahora exes. ¡¿Qué?!

Foto: Pexels

Las mujeres hablan de su rímel favorito en internet y les explicamos la razón

Sí, leyeron bien. En varios videos las mujeres hablan de los rímel que tienen y el porqué les gustan, aunque al parecer este tren del mame comenzó con la hora sad gracias a un video donde una chica preguntaba cómo iba a tirar su rímel seco si le había dado tantas cosas buenas.

“Fue el primero que mejor resaltó mis pestañas y con el que cada día me sentía más afortunada de tenerlo”, dice esta chica en una metáfora donde aparentemente su rímel (pareja y la relación en sí) ya no sirve, pero ella no quiere dejarlo ir.

Se refieren a hombres y no a un rímel, pa’ que no se confundan

Dicho video, subido por la usuaria de TikTok @pamcontomatito, fue el que aparentemente inició esta nueva tendencia donde muchas mujeres ya han comenzado a hablar de su rímel, sea refiriéndose a su pareja o a su aparato reproductor.

“Pues mi rimel tiene el cepillo grueso y dura mucho x eso no lo quiero tirar chamacas”, dice una usuaria en Twitter que definitivamente sí se refiere a su pareja, aunque no en el sentido romántico/sentimental que hemos visto en otros videos o memes.

Acá algunos ejemplos de lo que les decimos:

Los hombre han hecho lo mismo, pero usando a una gorra como referencia

Ahora sí explicado esto (porque de plano veíamos a muchos quebrándose la cabeza, vamos a explicar el tren de las gorras. Y es que los hombres decidieron hacer lo mismo pero ahora usando como referencia las gorras, ese accesorio que muchos de ellos usan.

“Yo solo tengo una gorra y me gusta mucho mi gorra”, escribe un usuario que se ve no usa de esas gorras que tienen animales enfrente (o espérense, nomas es una bromita). Acá igual les dejamos las reacciones al respecto:

Así que la próxima vez que su novia les diga que quieren un rímel que sea a prueba de agua (o sea que no las haga llorar) o su novio les diga que sólo tienen una gorra, ya saben a que se refieren…