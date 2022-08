El tierno mensaje que un abuelito de 92 años le dio a su nieto al 'salir del clóset'

Ese abuelito vale oro… A pesar de que los tiempos han cambiado (o la mayoría intentamos que así sea), muchos de nosotros aún conocemos historias de personas que decidieron decir a sus familiares y amigos/as que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, y tuvieron experiencias no muy agradables al respecto.

Y es que hoy en día aún existen padres, madres y demás familiares que creen el tener otras preferencias sexuales es una enfermedad o un trastorno mental. Sin embargo, también hay otros adultos que aman a sus hijos/nietos sin importar nada.

Imagen tomada en la Marcha del Orgullo Gay en México este 2022. Foto: Getty Images

El abuelito de un joven se enteró que su nieto es gay

Prueba de ello es el caso de Abel Perez, un joven que recientemente se hizo viral en redes sociales luego de mostrar la tierna respuesta que recibió por parte de su abuelito de 92 años, quien se enteró que su nieto es gay. ¡Sí, sí estamos llorando!

Fue a través de su perfil en Twitter donde Abel posteó una nota de voz que grabó cuando su abuelo entró a su cuarto y donde básicamente el hombre le dice a su nieto que sólo quiere verlo feliz y realizando todas las metas que tiene.

Pride CDMX 2022. Foto: Hector Vivas-Getty Images.

Y le dijo unas palabras que la neta sí nos hicieron derramar la lagrimita

“Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado han habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son”, dice el sabio abuelito en el audito.

“Eso hoy ya no existe porque la Yaya y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y seas libre”, agrega el abuelo en este video que la neta sí nos provoca unas ganas de llorar que pa’ que les contamos.

Escúchenlo ustedes mismos:

Mis abuelos hoy se han enterado de que soy gay y mi yayo ha venido a mi habitación y me ha dicho esto.

92 años tiene <3 pic.twitter.com/QDFNa96O41 — Abeel? (@abeelpereez) August 7, 2022

Los abuelitos y abuelitas deberían ser eternos

Aunque el tuit de Abel se llenó de bastantes comentarios positivos y donde aplaudieron la mentalidad de su abuelito, no hubo quienes lo señalaron de sólo buscar likes en redes sociales. Algo que él niega, pues sólo quiso mostrar el audio para presumir a su abuelito (cosa que también haríamos, la neta).

“Que se haga una reflexión sobre que estamos haciendo mal para que un hombre de 92 años tenga esta mentalidad y luego gente de mi edad tenga una mentalidad anclada a épocas en las que ni siquiera estaban vivos”, indicó el jovencito en cuestión que es bastante afortunado de tener unos abuelos así.