Abusada: Mujer organiza un 'Open House' y pide muebles de regalo para su nueva casa

No cabe duda que a muchos nos falta visión (o tantita vergüenza), raza… En redes sociales se ha viralizado la conversación de una chica que organizó un ‘Open House’ en su nueva casa. Algo que no suena mal hasta que vemos los “regalos” que pide le lleven ese día.

La cosa comienza con un chat donde la chica en cuestión –al parecer de nombre Romina– lanza la invitación a una fiesta con temática de colores que hará en la nueva casa donde vive con su pareja, y la cual básicamente consiste en llevar snacks y bebidas del color que te tocó.

Foto ilustrativa de lo que se lleva en una fiesta de colores. Imagen vía: Ideasparalasfiestas.com

Una chica organizó un ‘Open House’ en la nueva casa donde va a vivir

Hasta ahí todo parece normal, sobre todo con el trend de las fiestas de colores en TikTok. Sin embargo todo cambia cuando vemos que esta mujer le pide a sus invitados un par de regalos para que pueda amueblar su nuevo lugar: desde un set de platos hasta un refrigerador y un colchón. WTF?!

“Hasta ahorita sólo tenemos el microondas que me traje de con mi mamá, una estufa y una licuadora: la comida la tenemos en una hielera”, dice esta mujer que le pide a su amiga que ella y su novia le traigan un set de platos ya que están “del otro lado” y allá hay bonitos y baratos.

Foto: @loranvg (Twitter)

La cosa es que pidió que de regalos le llevaran muebles para su hogar

Si eso no fuera suficiente, Romina les da la posibilidad de dar el regalo en dinero en efectivo y que sean de a perdis’ los 4 mil pesos que pagan de renta, pues según ella ese el el valor promedio de un regalo para su ‘Open House’. ¡No puede ser!

“Estamos muy emocionados por empezar esta nueva etapa juntos y con ustedes. Nos vemos el sábado, nosotros ponemos los drinks”, indica la mujer en el mensaje que por supuesto se viralizó en internet y que despertó opiniones encontradas: la mayoría señalándola de cínica.

La lista de regalos que la mujer pide para el día de su ‘Open House’. Foto: @loranvg (Twitter)

Y después se indignó con su amiga por no querer ayudarla con muebles para su casa

Pero eso no fue todooo. En otras capturas de pantalla se ve a Romina reclamándole a su amiga (una chica de nombre Andrea) por exhibirla, ya que ella no ve nada de malo en “pedir ayuda” y acusa a Andrea de sentirse superior a todos por “tener dinero”.

La cosa es que ahí descubrimos que estas dos ni eran amigas, pues al parecer hace unos años Romina le quedó a deber dinero al papá de Andrea y de paso, se quedó con unas prendas de ropa que le prestó. “Ay ni al caso, aparte ni te hizo falta el dinero”, dice la organizadora del ‘Open House’.

La conversación entre Andrea y Romina. Foto: @loranvg (Twitter)

Lo peor de todo es que siguió insistiendo para que le diera el regalo o dinero por su ‘Open House’

Al final la chica le sigue pidiendo ayuda a Andrea para que pueda llevarse a su hijo/a a la nueva casa, ya que al parecer el infante se encuentra en casa de su mamá.

“Aunque sea un set de platos y vasos y así. O te mando uno que me guste y me depositas el dinero, no tienes que venir si no quieres”, dice Romina en el chat que nos deja dudando en el concepto de amistad que algunas personas tienen. ¿Qué opinan al respecto?

Yo no quería pero me encanta el drama. Aquí esta la conclusión del chisme pic.twitter.com/ZNvqAOCht6 August 9, 2022