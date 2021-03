El poder de la naturaleza es devastador, de eso no existe la menor duda. Y si en México la experiencia nos ha acercado a la catástrofe de los sismos, en Estados Unidos (precisamente en el sureste) se vive algo similar con los tornados. Por eso es que el reciente caso del meteorólogo James Spann se hizo viral.

Resulta que hace unos días, este reconocido hombre del clima se llevó un susto importante en plena transmisión. El hombre recibió el informe de que por su domicilio había pasado uno de los fuertes tornados que arrasaron diversas comunidades en Alabama. Por fortuna, parece que su esposa se puso a salvo antes de que el tifón arribara.

James Spann, el meteorólogo más reconocido de Alabama, se encontraba dando su pronóstico del clima para el noticiero de la cadena ABC en la ciudad Birmingham. Sin embargo, esta no era una cobertura común pues en los recientes días, se han registrado fuertes tornados en aquella región.

Spann acostumbra a realizar reportajes y da un seguimiento minucioso a las condiciones climatológicas en estos casos, todo para alertar a los ciudadanos y que tomen medidas de seguridad. Sin embargo, en medio de una de sus recientes transmisiones, el equipo de redacción del noticiero donde trabaja le avisó que un tornado había pasado por el condado de Shelby, lugar donde está su casa. Ahí, también se encontraba su esposa.

El presentador inmediatamente salió del aire para intentar comunicarse con su pareja y dejó la transmisión por unos instantes a otra colega. Al regresar, el meteorólogo informó que su esposa se encontraba a salvo y que su casa afortunadamente había resistido el embate del tifón. Ella recibió la alerta de las autoridades e inmediatamente se resguardó en el refugio que tienen en su domicilio.

“Un tornado causó muchos daños en nuestra casa hoy. Fue un momento bastante aterrador. Mi esposa recibió una advertencia. Tenía un plan. Estaba en el refugio y se encuentra bien“, dijo Spann cuando regresó al programa.

La gente en redes sociales inmediatamente le quiso extender su apoyo al meteorólogo, pero él pidió que mejor esos esfuerzos se destinaran para ayudar a otras personas que se había quedado sin hogar tras los devastadores tornados que azotaron en las inmediaciones de Shelby y Jefferson, así como otros condados del estado de Alabama.

De acuerdo con la CNN, por el momento se registran al menos cinco personas fallecidas, decenas de lesionados y muchos hogares dañados, según lo revelado por el sheriff Matthew Wade a dicha cadena de noticias. Por ahora, se espera que las autoridades informen sobre el nivel de riesgo que se espera para los siguientes días, luego de que el pasado jueves se emitió la alerta máxima.

Had a scare today. As I often say, tornadoes happen to real people, at a real place, at a real time. pic.twitter.com/uoGxcKAJZE

— James Spann (@spann) March 26, 2021