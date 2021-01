Misterio resuelto: Esta es la razón por la que milpiés invaden las vías de tren de Tokio

Cada ocho años desde 1920, el servicio de trenes de Japón se ve interrumpido por una inusual plaga de milpiés que invade las vías férreas. Lo curioso, es la puntualidad con la que sucede este fenómeno, siempre se ha presentado en intervalos exactos. Al pasar de los años, decenas de investigadores de talla internacional han estudiado este suceso sin encontrar una explicación científica. Pero, la respuesta estaba justo en sus narices.

Tras cinco décadas de investigación, el biólogo Keiko Niijima del Instituto de Investigación de Silvicultura y Productos Forestales de Tokio, en colaboración con Jim Yashimura y Momonka Nii, investigadores del departamento de Ingeniería Matemática y de Sistemas de la Universidad de Shizuoka, lograron concluir que la clave de la invasión de estos miriópodos está relacionada con el ciclo de vida de esta especie, cuyo nombre científico es tan largo como los pares de sus patas: “Parafontaria laminata armígera”.

‘Cayó marabunta’

Resulta, estos no tan agradables animales, originarios de la región montañosa del centro de Japón, tienen un comportamiento único entre la gama de diplópodos existentes. Para empezar, su ciclo de vida desde el nacimiento hasta la muerte, es de ocho años, en los cuales se desarrollan en siete diferentes etapas de su vida.

De acuerdo con los científicos, tienen complejo de oso, es decir, hibernan durante el invierno para despertar frescos durante el verano, listos para mudar de piel. Además, se trata de una especie tímida, que prefiere pasar desapercibida bajo la oscuridad del subsuelo. Pero, al llegar al último año de su vida, le dan vuelo a la hilacha.

Los milpiés deciden subir a la superficie, pasean por las vías del tren, para encontrar un ‘ligue’ y después de todo mueren felices después de hacer el ‘delicioso’ para reproducirse. Las hembras, aprovechan la época de lluvias para poner entre 400 y mil huevos, mientras que los machos mueren de inmediato. Eso sí, con una gran sonrisa.

Juntos pero no revueltos

El estudio publicado en la revista de rigor científico ‘Royal Society Open Science’, ha dejado boquiabierto al mundo entero. Y es que, la invasión de los milpiés en las vías de Tokio, es mundialmente conocida debido al colapso de los trenes así como por la falta de una explicación científica y coherente ante este fenómeno. De hecho, antes de que se realizara la presente investigación, había la creencia de que los milpiés literalmente llovían sobre las vías.

Los científicos señalaron al New York Times, otro de los resultados del estudio es que en realidad, no todas las poblaciones milpiés mantienen ciclos de vida paralelos. Los inician por separado, pero no se mueven a distancias de más de 50 metros. Esto conlleva que pueda emerger una plaga de milpiés, o incluso varias, en años diferentes, en sitios distintos. Concretamente se han detectaron ocho grupos independientes.

Por consiguiente, resulta lógico que millones y millones de milpiés se agrupen en las vías de Tokio, impidiendo el paso de los trenes y conformando ríos y ríos de animales que se extienden por varios kilómetros. ¡Diug! Creo que a nadie le gustaría presenciar la grotesca escena. Aunque pensándolo bien, en nuestra ciudad existen plagas peores.