"No pierdo nada": Mexicano cuenta cómo ganó en el sorteo de Mr. Beast

Dicen que soñar no cuesta nada y la prueba de ello nos la ha dado Rogelio Hernández, un mexicano que se hizo tendencia por ser uno de los ganadores de la rifa que realizó el conocido youtuber Mr. Beast, quien regaló 50 mil dólares a sus seguidores.

Como les contamos, hace unos días el considerado youtuber más grande del mundo (tiene más de 150 millones de suscriptores), decidió festejar su cumpleaños con un sorteo en el que daría 10 mil dólares a 10 de sus afortunados seguidores.

La rifa de 50 mil dólares organizada por Mr. Beast // Foto: @mrbeast en Instagram

Mr. Beast regaló 10 mil dólares a 10 de sus millones de seguidores

La rifa se realizó en Instagram, donde Mr. Beast hizo una publicación anunciando el sorteo en cuestión. Los interesados en participar solamente tendrían que compartir dicho posteo en sus historias de Instagram y etiquetar a un amigo, así de sencillo.

El sorteo de Mr. Beast, como era de esperarse, se salió de control y en menos de 24 horas ya había sido compartido unas 12 millones de veces. Algo que trajo consigo memes al respecto y hasta que Instagram tuviera que eliminar el posteo del youtuber.

Y un mexicano fue el primer afortunado en ganar el sorteo

Si bien muchos se burlaron porque las probabilidades de ganar eran mínimas (aunque no imposibles, como les contamos por acá), muchos recibieron una cerrada de boca cuando Mr. Beast dio a conocer a los ganadores del sorteo y el primer anunciado fue un mexicano.

Sí, se trataba de Rogelio Hernández, un joven mexicano originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se ganó 10 mil dólares por parte de Mr. Beast (unos 176 mil pesos mexicanos) comprobando que el meme de “1% de probabilidad, 99% fe” existe por una razón.

Rogelio fue el mexicano que ganó el sorteo de Mr. Beast. Foto: Mr. Beast (Instagram)

Rogelio Hernández fue uno de los ganadores del concurso de Mr. Beast

Rogelio decidió contar su experiencia a través de su cuenta de TikTok, donde relató que decidió participar en el sorteo de Mr. Beast a pesar de que sus chances de ganar eran pocas: “La verdad dije “ch*ngue su m*dre”, chicle y pega. Y decidí a participar”, mencionó.

Según Rogelio Hernández, él compartió la publicación de Mr. Beast y etiquetó a su novia. Horas después comenzó a ver muchas bromas al respecto y gente que se burlaba de quienes participaron en el sorteo. Incluso algunas personas hasta lo etiquetaron en algunos memes.

Muchos se burlaron de quienes participaban en el sorteo de Mr. Beast. Foto: Captura de pantalla (Twitter)

El joven mexicano contó cómo participó en el sorteo de Mr. Beast

“Hasta mi novia se llegó a burlar de mí, pero la neta dije “chingue su madre, yo no pierdo nada”…. la probabilidad era muy poca, pero no tenía nada que hacer”, contó este afortunado sujeto en su video donde contó cómo fue que se enteró que había ganado en el concurso.

De acuerdo con Rogelio, el día que se dieron a conocer los ganadores del concurso de Mr. Beast, se levantó y fue a hacer sus prácticas de médico internista a un hospital. Horas después comenzó a sentir que su celular vibraba demasiado y checó sus redes sociales donde mucha gente lo felicitaba.

Rogelio recibió cientos de felicitaciones por ganar el concurso de Mr. Beast. Foto: Captura de pantalla (Instagram)

Así se enteró Rogelio Hernández que ganó en la rifa de Mr. Beast

“Yo dije ‘A la madre, ¿felicidades de qué? ¿voy a ser papá?'”, relató Rogelio que después descubrió que las felicitaciones eran por haber ganado el concurso de Mr. Beast. Algo que comprobó cuando en sus mensajes directos encontró el mensaje del youtuber.

“Cuando me di cuenta de que era él comencé a gritar…. estaba bien emocionado, porque la verdad jamás me imaginé eso”, mencionó. “Vi que la probabilidad era de 0.0008, entonces ahorita si salgo a la calle me voy a cuidar de los rayos, porque había más probabilidad de que me caiga un rayo a que me ganara ese premio“, afirmó.

Rogelio aconsejó a la gente siempre participar en rifas y sorteos

Al final el joven aconsejó a todos participar e intentar ganar en concursos a pesar de que la gente se burle, pues uno nunca sabe cuándo la suerte nos va a sonreír. “Ustedes inténtenlo, no pierden nada intentándolo”, dijo el agradecido sujeto que se embolsó 10 mil dólares.

La verdad no sé ustedes, pero de ahora en adelante vamos a participar en cualquier sorteo o concurso que se nos ponga enfrente. ¡Felicidades al buen Rogelio!, y gracias por recordarnos que la fe hace más que mover montañas.