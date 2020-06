Muere Milton Glaser, diseñador del icónico logotipo de ‘I❤NY’

El mundo de las artes visuales perdió a una de las mentes más creativas en la historia. El reconocido diseñador gráfico, Milton Glaser, creador del icónico logotipo ‘I Love NY’ y el famoso poster de Bob Dylan con cabello psicodélico, partió de este mundo de la única manera en que él lo podía hacer, con ese estilo tan singular, único, casi poético, en el día de su cumpleaños número 91.

A la fecha, el mundo aún no ha logrado descifrar si el pop art fue una gran influencia para sus obras o viceversa, pero lo cierto es que le bastó una década para imprimir sus grandes ideas en todos los medios posibles, ser uno de los artistas estadounidenses más reconocidos y ganar la fama a nivel global.

Egresado de la codiciada universidad neoyorkina, ‘Cooper Union’, entre la década de los 60’s y 70’s, se ganó el grado de artista, casi de forma autodidacta, lo que serviría para atraer a sus primeros clientes en la agencia que había montado junto con algunos de sus compañeros de clase en 1954, ‘Push Pin Studios’.

Como la mayoría de los diseñadores, comenzaron por pequeños anuncios en revistas y esporádicos trabajos para agencias de publicidad, sin embargo, el talento de Milton Glaser, pronto destacó con su atractiva gama de colores, elementos atípicos de la publicidad, que crearon una inesperada narrativa visual, los colocaron en la mira.

“El Art Nouveau, el dibujo de lavado chino, los grabados en madera alemanes, las pinturas primitivas estadounidenses, la secesión vienesa y los dibujos animados de los años 30 fueron una fuente inagotable de inspiración. Todas las cosas que la doctrina del modernismo ortodoxo parecía despreciar (ornamentación, ilustración narrativa, ambigüedad visual) nos atrajeron”, dijo Glaser en una entrevista para el libro “The Push Pin Graphic: A Quarter Century of Innovative Design and Illustration” (2004).

Su tinta recorrió más de 400 carteles en toda su carrera profesional, pero no fue hasta que hizo la portada del álbum de 1967 “Los Grandes Éxitos de Bob Dylan”, cuando el nombre de Milton Glaser se colocó en el mapa.

Lo curioso es que de acuerdo con The New York Times, la silueta del rostro en el poster, no pertenecía al cantante de reggae, sino a un autorretrato de Marcel Duchamp, a la que el diseñador gráfico le agregó un poco de volumen y bandas onduladas de color para el cabello, formas que habría importado del arte islámico.

En 1968, realizó el primer arte visual para la antigua marca italiana de máquinas de escribir, Olivetti adaptando como una parodia la pintura de Piero di Cosimo, donde muestra el cuerpo de una ninfa. La creatividad del artista originario del Bronx, lo llevó a dibujar una máquina de escribir a los pies de la mujer, mientras que un perro triste pero fiel, lamenta la escena.

En tanto que el logotipo de “I ♥ NY” creado para promover el turismo, fue quizá su obra más sencilla, pero la que más impacto ha tenido desde 1977, aunque el diseño definitivo lo haría en 2001, poco después del ataque terrorista al WTC neoyorkino, cuando hizo una pequeña modificación sustituyendo la leyenda por “I ♥ NY More Than Ever”, mientras que el corazón rojo cereza luce un diminuto moretón.

Siendo estas sus obras más conocidas, bien podríamos decir que el sello de Glaser está en la mayoría de las marcas estadounidenses, dentro de la filantropía fue responsable del logotipo del SIDA para la Organización Mundial de la Salud, diseñó el logotipo para la obra ganadora del Premio Pulitzer de Tony Kushner “Angels in America”, trabajó de cerca con Coca-Cola e hizo carteles para el 50 aniversario de Vespa en 1996 , así como para la temporada final de la serie de televisión” Mad Man” en 2014, siendo este uno de sus últimos trabajos.

Glaser, a quien Newsweek llamó una vez “uno de los pocos genios en el negocio de la creación de imágenes”, se le atribuyó ampliamente la creación del estilo de dibujos animados conocido como arte “Submarino amarillo”, popularizado por la película animada de los Beatles de 1968, pero practicado en Push Pin desde finales de la década de 1950.

Pero, además del arte en carteles, publicidad, álbums y libros, aprovechó su época de oro para fundar en 1968 la revista ‘New York’. A la par, su éxito dentro de la identidad corporativa le permitió que Milton Glaser, fuera más que un apelativo, alejándose de ‘Push Pin’ para formar su propio estudio independiente en 1974. Además, su talento era ilimitado, su experiencia en el ramo le permitió impartir clases en la escuela de Artes Visuales en Manhattan.

Por si fuera poco, Glaser escribió varios libros en los que recopiló sus obras de arte, entre los más importantes destacan: “The Milton Glaser Poster Book” (1977), “Art Is Work” (2000) y “Drawing Is Thinking” (2008). Asimismo, Afortunadamente para la humanidad, Milton dejó como legado gran parte de sus obras en su página web.

La triste noticia de su deceso, la dio a conocer su esposa, Shirley Girton, a quien conoció desde 1957, informando que el diseñador falleció a causa de un derrame cerebral, como consecuencia de la insuficiencia renal que padecía desde hace tiempo. Milton Glaser, descanse en paz.