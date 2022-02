“No había motivo”: Mujer denuncia que un tipo la golpeó por ‘no prestar’ un aparato en el gimnasio

La denuncia de una mujer en Colombia se volvió viral rápidamente por la indignación que causa siempre una agresión como la que acusa. Resulta que un tipo la golpeó, según cuenta, sólo por una discusión sobre a quién le tocaba usar un aparato en el gimnasio.

Disputa por un aparato en el gimnasio deriva en una agresión

La mujer que denuncia esto es la usuaria de Instagram Paola Tovar. En su cuenta publicó no sólo fotografías que las personas que se encontraban alrededor ese día tomaron, también el video donde se aprecia la agresión.

Pero además de eso, compartió un mensaje donde explica cómo ocurrieron los hechos. Ahí relata que ella se encontraba realizando un circuito en el gym, actividad para la que necesita dos aparatos al mismo tiempo. Entonces el joven pensó que uno de ellos estaba libre, pero ella se acercó para comentarle que aún lo ocupaba.

“Oye, qué pena… sólo me falta una. ¿Me podrías dejar terminarla?”, cuenta que le dijo. Sin embargo, la reacción de éste no habría sido nada amable, pues asegura que le dijo tajántemente que no y luego comenzó a insultarla. “Me llamaba fea en repetidas veces haciéndose notar, me decía pueblerina, naca”.

Ella cuenta que llegó un punto en que no pudo más y le reclamó, pero él no mostró ni tantito arrepentimiento ni ganas de dejar de insultarla, por lo que reconoce que le lanzó un manotazo y empezaron a forcejear.

El tipo la golpeó con el celular en la cabeza y en la cara

El personal del gym los separó, pero sólo para sentarlos en aparatos cercanos y que él continuara insúltandola y amenazándola con llamar a los escoltas de su mamá (el tipo es hijo de una congresista de Bogotá, según cuenta la mujer).

Pero luego de eso vino lo peor, pues cuando ella consideraba que ya estaba todo tranquilo, el sujeto le lanzó una bofetada con el celular en la mano. la cual le dejó una marca en el rostro. Fue ahí cuando ella “se le fue encima”, pero él le pegó nuevamente con el celular, ahora en la cabeza.

La mujer narra que en un principio no sintió más que lo duro del golpe, pero en cuanto se tocó la cabeza, sintió la sangre. “No me interesa infundir odio hacia Alexander (así se llama el joven que la golpeó), sólo hago esto público porque no debiste llegar a tal magnitud”.

Paola explica en posteriores publicaciones que en el gimnasio fueron un poco renuentes para facilitarle los videos y fotos de las cámaras de seguridad, pero al final lo hicieron y la Fiscalía de Bogotá ya está investigando.