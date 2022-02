“¿No te gustan las mujeres?”: Taxista denuncia caso de acoso de una pasajera y se hace viral

Así como encontramos historias grandiosas en el internet de las cosas que nos conmueven y levantan el ánimo cuando más lo necesitamos, también hay muchas otras que de plano nos enojan e indignan. Para un montón de personas, las redes sociales son el lugar perfecto para denunciar situaciones que no están bien, tal como sucedió recientemente con un taxista que exhibió a una joven que lo acosó mientras estaba trabajando.

Por acá les hemos contado casos de conductores que nos hicieron soltar la lagrimita, como el de un chofer de una aplicación que luego de conocer el la situación de una mujer, decidió regalarle dinero para que pague las terapias de su hijo (AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión no les platicaremos algo agradable, sino todo lo contrario, ya que un chico llamado Rodrigo mostró cómo una pasajera lo molestó en pleno viaje.

Este taxista denunció un caso de acoso que vivió

Fue a través de una cuenta de TikTok donde un usuario de nombre rod_nahuel, publicó un video con todo lo sucedido. En el clip se puede ver al taxista llevando a tres mujeres y hasta ahí las cosas iban con normalidad, pero todo cambió cuando una de las chicas que viajaba en el asiento de copiloto comenzó a hostigar al conductor, tocándolo e insultándolo con frases homofóbicas como “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón”.

La misma chica le hace preguntas incómodas sobre sus preferencias sexuales –en particular si no le gustan las mujeres–, a lo que el joven contesta que sí le gustan pero de cierto tipo. Por si esto no fuera suficiente, las demás pasajeras le dicen al conductor que no tiene qué ser amargado (haciendo referencia a las insinuaciones de su amiga), pero Rodrigo respondió que lo dejaran en paz si no querían salir en Twitter.

No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento.

El taxista publicó en redes sociales lo que pasó y en TikTok mostró el video con una descripción que puso a pensar a muchos “No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso”. Como era de esperarse, el clip rápidamente se hizo viral, pero además de indignar a muchas personas por el comportamiento de las mujeres y apoyar al joven, abrió el debate sobre el acoso hacia los hombres, el cual nos queda muy claro que también existe.