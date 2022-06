Siempre que uno piensa que ya nada lo puede sorprender, el internet encuentra la manera de que eso suceda. Mira que por acá hemos contado todo tipo de casos, pero el de un sujeto que se fue con otra mujer mientras su novia estaba en coma… neta nos rebasa.

Y es que apenas te contamos por acá que una mujer descubrió que su novio tenía esposa e hijos cuando ella lo creía desaparecido, así que de verdad creímos que nada podría superar una historia así.

Foto: Brie Duval (vía The Mirror)

La historia de Brie Duval

Pero Brie Duval dijo “quítate que ahi te voy” y contó en TikTok su propia experiencia. Se trata de una mujer australiana de 25 años que vive en Canadá. Un accidente la dejó en coma en agosto del 2021, coma en el que pasó tres meses. Brie cuenta que cayó desde una altura de 10 metros en una fiesta y por eso fue a dar al hospital en esa condición.

Claro, uno pensaría que al despertar sólo vería rostros felices para recibirla de nuevo en el mundo, pero eso no sucedió. Sus padres estaban en Australia y no podían visitarla en Canadá por las restricciones de la pandemia. El único que podría ir a verla era su novio, pero no, él tampoco estuvo presente cuando Brie regresó a la vida.

Como te decia, la mujer compartió su historia en TikTok con una serie de videos. En ellos compara su caso, por ejemplo, con el de la película Senior Year, en la que una chica pasa 20 años en coma. Pero también compartió su historia en una entrevista con The Mirror, y ahí amplió un poco los detalles.

Foto: Brie Duval (vía The Mirror)

La nueva novia de su expareja le mandó un mensaje y ahí se enteró de todo

Resulta que al despertar, los médicos sólo le entregaron su teléfono para que se comunicara con algún familiar. En ese momento se enteró de que su novio no la visitaba pese a estar en coma, asi que quiso llamarlo para saber algo de él.

Cuál sería su sorpresa al notar que la tenía bloqueada de todos lados. No le fue posible llamarlo porque tenía bloqueado su número e hizo lo mismo en las distintas redes sociales donde se seguían mutuamente. Lo único que Brie encontró en su celular al despertar del coma fue un mensaje de texto.

Foto: Brie Duval (vía The Mirror)

Pero no, ese mensaje de texto no era de su novio explicándole sus motivos o algo así (mínimo, ¿no?). El mensaje era de la nueva novia de su hasta entonces pareja, y en éste le pedía que ‘porfa’ no los buscara.

¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Brie cuenta que llevaban cuatro años de relación (¡¡cuatro años!!), y que habían sido mejores amigos antes de iniciar su noviazgo: “Pensé que era mi alma gemela, pero pensé mal”.

Y muy cerca estuvo de nunca despertar del coma

Cabe mencionar que Brie estuvo a punto de ser desconectada cuando estaba en coma. Las probabilidades de que despertara eran muy bajas. Sus padres incluso pidieron autorización al gobierno de Canadá para poder ir a despedirse de ella antes de eso.

Pero el gobierno les negó esa petición, así que su madre ordenó que la mantuvieran conectada y que bajo ningún motivo se cambiara esa decisión. ¡Vaya historia!