Mundo enfermo y triste: Mujer mata a una jirafa para “ayudar” a las especies en peligro de extinción

Mientras en la CDMX están votando para nombrar a una jirafa bebé que nació en el Zoológico de Chapultepec (POR ACÁ le puedes entrar), en otras partes del mundo le hacen daño a estos animalitos. A pesar de que tenemos un montón de especies en peligro de extinción, en algunos sitios del mundo la cacería sigue siendo legal, pero en ocasiones esta práctica nos deja con el ojo cuadrado, como lo que estamos por contarles.

Resulta que hace algunos días –el 14 de febrero para ser exactos–, una mujer de 32 años llamada Merelize Van Der Merwe compartió en sus redes sociales algo muy peculiar. Se trataba de una serie de fotografías donde se le veía en Sudáfrica junto al cuerpo de una jirafa; pero la cosa no paró ahí, pues además de esto decidió posar con el corazón de este animal, describiéndolo como un trofeo y el mejor regalo por San Valentín.

La mujer se justificó por matar a la jirafa

Por si esto no fuera suficiente y de acuerdo con The New York Daily, la cazadora mencionó en su post que su esposo había pagado 1500 libras (algo así 43,246 pesitos mexicanos aproximadamente) para llevarla de cacería a un parque donde se permite esta actividad. Claro que en el internet de las cosas, esto no pasó desapercibido, pues rápidamente las imágenes se viralizaron en redes sociales y miles de personas se indignaron por la actitud con la que Merelize se mostró.

Pero la cosa no paró ahí, resulta que la mujer recibió críticas y mensajes por parte de defensores de los derechos de los animales. Es por eso que salió a defenderse y dijo cosas que dejaron a muchos con el ojo cuadrado, para empezar mencionó que caza desde los cinco años y que ha matado alrededor de 500 animales durante toda su vida, como leones, leopardos y elefantes. Y no solo eso, también aseguró que no siente respeto por los activista porque son “una mafia”.

La caza fomenta salvar a las especies en peligro de extinción

Merlizle declaró que para ella, además de fomentar el turismo, da pie a la salvación de especies en peligro de extinción: “Si se prohibiera la cacería, los animales perderían su valor y desaparecerían. La cacería contribuye a mantener especies en peligro de extinción. Las únicas personas que protegen a estos animales son los cazadores”. Sin embargo, más tarde afirmó que con esta actividad generó “empleo para 11 personas ese día” y “mucha carne para los lugareños”.

Por otro lado, la mujer señaló que matar a una jirafa mayor por deporte no es lo peor que puede hacer una persona, pues para ella los pedófilos hacen cosas más graves que cazar a un animal: “Sabes qué, que se jodan con sus sentimientos, hay niños que son violados, hay tráfico de personas y abusos sexuales a menores delante de tus narices, pero yo salgo en las portadas de todo el mundo con una jirafa que estaba a punto de morir”.

Para terminar, Merlizle Van der Merwe también dejó claro que seguirá cazando y que hará caso omiso de las críticas que vengan con esa actividad, señalando que “nadie vendrá a decirme nada a la cara”. Después de toda esta enorme polémica, le siguieron lloviendo mensajes y críticas al respecto donde la llamaron de todo, desde asesina hasta sociópata, pero sobre todo rechazando sus argumento para matar a la jirafa y más animales.