¡¿Qué?! Científicos descubren a dos jirafas enanas en África

Llenos de sorpresa, científicos encontraron a dos jirafas enanas en diferentes puntos de África. Un descubrimiento bastante particular si se toma en cuenta que normalmente las jirafas son animales altos y que justamente utilizan esta cualidad para elegir las mejores hojas de los árboles para comerlas.

Luego de darse a conocer este descubrimiento, Julian Fennessy, cofundador de la Fundación para la Conservación de la Jirafa señaló a Reuters lo siguiente: “Es fascinante lo que encontraron nuestros investigadores en el campo”, y luego agregó: “Nos sorprendió mucho”.

Y es que la mayoría de las jirafas miden de 4.5 a seis metros; sin embargo, en 2018, los científicos que trabajaban con la fundación descubrieron una jirafa de tan solo 2.6 metros en Namibia. De hecho, tres años antes, también encontraron una jirafa de 2.8 metros en un parque de vida silvestre de Uganda.

Lo más raro es que ambas jirafas enanas tenían los cuellos largos estándar pero las patas cortas, de acuerdo con la investigación que se publicó en el British Medical Journal a finales del mes pasado. Sí, se trata de displasia esquelética, la cual también afecta a seres humanos y animales domésticos, aunque los científicos indican que es bastante raro que se de en animales salvajes.

“Desafortunadamente, probablemente no haya ningún beneficio en absoluto. Las jirafas han crecido más para alcanzar los árboles más altos”, comentó Fennessy y añadió que lo más probable es que les resulte físicamente imposible reproducirse.

Además, para acabarla de amolar, el número de especies ha disminuido en un 40 % en los últimos 30 años, a alrededor de 111 mil, por lo que los conservacionistas clasifican estas cuatro especies como “vulnerables”.

Scientists are surprised to discover two dwarf giraffes – an 8.5-foot giraffe in Namibia and a 9-foot 3-inch giraffe in Uganda https://t.co/2dGy0Fjkqr 🦒 pic.twitter.com/xjihxmpm5K

— Reuters (@Reuters) January 8, 2021