Qué horror: Mujeres agreden a un conductor de Uber por pedirles que usaran cubrebocas

A pesar de la enorme cantidad de muertos que lamentablemente ha dejado el coronavirus en todo el mundo, parece que hay personas que no entienden que hay que tomar todas las medidas para evitar cualquier tipo de contagio. Aunque ha pasado un año desde la crisis sanitaria, existen aquellos que en estos momentos todavía creen que no es necesario usar cubrebocas e incluso se atreven a toser y golpear a un conductor que solo estaba haciendo su trabajo.

Resulta que hace unos cuantos días se hizo viral esta historia en el internet de las cosas. Esto sucedió en San Francsco, California, Estados Unidos, cuando Subhakar Khadka –un chofer de Uber– le pidió a unas usuarias que habían solicitado el servicio a través de la plataforma que se retiraran, pues no haría el viaje ya que las tres se negaban a usar mascarilla al subirse a su carro, algo que es necesario para utilizar esta aplicación en estos momentos.

De acuerdo con distintos medios, en el video que compartió el propio conductor, se puede ver la discusión entre dos mujeres, quienes le dicen que tienen que llegar a su casa para ponerse un cubrebocas. Por supuesto que esto no es suficiente como para que las lleven hasta el lugar que solicitaron, es por eso que en un intento desesperado por llegar a su destino, decidieron agredir al chofer de distintas maneras.

Para empezar, mientras le gritaban e insultaban, una de ellas le tosió en la espalda e intentó arrebatarle su teléfono celular. A partir de aquí las cosas se salieron de control, pues también le quitaron la mascarilla al chofer, cosa que por supuesto le molestó e inevitablemente les pidió que bajaran de su carro. Pero las tres chicas perdieron el control, pues el hombre afirma que después de cortar el video le echaron gas pimienta.

⚠️ : ⚠️ Uber driver Subhakar told me he picked up 3 women in the Bayview yesterday & after asking one to wear a mask was subject to slurs, taunting & one grabbing his phone.

He’s taking a few days off.

SFPD is investigating. pic.twitter.com/o99pOooWsw

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021