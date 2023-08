Lo que necesitas saber: Balltze, el perrito al que el mundo conoció como Cheems a través de los memes, murió luego de una cirugía. Padecía un tipo de cáncer y ahora internet lo despide así, con memes

“Ball Ball se durmió el 18 de agosto. Se durmió el viernes por la mañana durante su última cirugía de toracentesis. Queríamos agendar la quimioterapia u otro tratamiento posible para él después de esta operación, pero ya es demasiado tarde”... con esas palabras comienza el mensaje para reportar la muerte de nuestro querido Cheems, el perrito más famoso de los memes.

Murió Cheems, el perrito de los memes / Foto: @Balltze

Y justo así, con memes, internet lo está despidiendo. Obviamente esta vez los memes no son malintencionados, irónicos ni mucho menos de burla. Ahora son memes bonitos, muy bonitos, para despedir al lomito con más amsiedad del mundo.

Murió Cheems, Lois…

A través de las redes sociales oficiales de Balltze, nombre real de Cheems, se dio a conocer esta devastadora noticia. Anteriormente te habíamos contado por acá que el perrito estaba enfermo y llevaba meses padeciendo.

“No estés triste, por favor recuerda la alegría que Balltze trajo al mundo. Un Shiba Inu con una cara sonriente redonda que nos conecta a ti y a mí, ayudó a muchas personas durante la pandemia y trajo mucha alegría a muchos de nosotros, pero ahora su misión se ha completado“.

Ay no, te pensaba escribir todo el mensaje con el que despidieron a Cheems tras su muerte, pero la neta no puedo leerlo una vez más porque ya estoy llorando y me va a dar amsiedad. Aquí va la publicación con la que anunciaron la muerte de este adorable lomito que enamoró al mundo a través de memes.

Despiden con emotivos memes a Cheems

El poder del internet es tremendo, y el de los perritos también. Es por eso que Cheems llegó a tantos lugares y a tantas personas. Mucha gente aprendió a amarlo a pesar de la enorme distancia y a pesar de nunca haberlo visto en vivo, pues lo que transmitía iba mucho más allá.

No es para menos que el internet lo está despidiendo de la manera en que lo conoció, con memes que nos sacaron una sonrisa a veces en los momentos más difíciles. ¡Neta gracias por todo, Cheems!

Fallecio Balltze, mas conocido como Cheems . Salgan de twitter nomas pic.twitter.com/GerfoffyeO — Mr. X (@L34NR) August 19, 2023

Me despierto y veo que Cheems es tendencia ?

Cierren tuiter o equis o como se llame está mierda .

Quero estar solo !!! pic.twitter.com/JeGA9KQqVw — Miguel Ángel (@dr_mikesalazar) August 19, 2023

¿Qué enfermedad tenía Cheems?

A mediados de julio de este 2023, se reportó que Cheems tenía un tipo cáncer de pulmón. Un par de meses antes de ese diagnóstico le habían encontrado tres pequeñas neoplasias.

“Me costó mucho darles la noticia, ya que ni yo misma soy capaz de aceptarla”, decía el mensaje cuando se dio la noticia. Cheems padecía una enfermedad que provoca que se acumule líquido en la cavidad pleural, alrededor de los pulmones. De hecho, la toracentesis es un procedimiento para retirar ese líquido.

