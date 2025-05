Lo que necesitas saber: En un boletín, Nick Cave contó a sus fans cómo lo confundieron con el actor Nicolas Cage durante un viaje en Brasil.

Y hoy en “Problemas que nos gustaría tener”, presentamos…. No es un secreto que en el mundo existen personas que se parecen mucho a otras y la gente en el sector del entretenimiento no está exenta de eso. Sino pregúntenle a Nick Cave y a Nicolas Cage.

Nick Cave dice que a él también lo confunden con Nicolas Cage. Foto; Getty Images

Nick Cave contó de cuando lo confundieron con Nicolas Cage durante un viaje en Brasil

Hace unos días, Cage contó cómo las personas suelen confundirlo con el músico australiano no sólo por su aspecto físico, sino también porque sus apellidos suenan casi iguales. Sin embargo, parece que esta situación también le ocurre al buen Nick Cave.

No lo decimos nosotros. El mismo Cave contó una anécdota muy graciosa sobre cómo fingió ser el actor estadounidense de 61 años durante un viaje en Brasil y en lo que hablaba con Diego, un hombre al que consolaba en un bar de dicho país.

Nicolas Cage. Foto: Getty Images

Donde un hombre con el corazón roto creyó que hablaba con el actor

Fue a través de una publicación en su boletín, Red Hand Files, donde el músico respondió a varias preguntas que le hicieron sus fans. Algunas de ellas respecto a cómo ha sido saber que a Nicolas Cage lo confunden con él en varias partres del mundo.

Nick Cave entonces recordó una anécdota de cómo una vez se le pasaron las copas y borracho, entró a un bar mientras vivía en São Paulo, Brasil, donde conoció a un sujeto llamado Diego, quien la estaba pasando bastante mal, pero que se emocionó cuando creyó que estaba hablando con Nicolas Cage, el actor favorito de su esposa.

Cave contó de cómo lo confundieron con Cage en Brasil. Foto: Getty Images

Diego había peleado con su esposa, que es gran fan de Nicolas Cage

En defensa de Diego, la confusión vino de uno de los meseros que le dijo que el hombre en cuestión se llamaba Nick Cage: “De repente, Diego se puso como un loco, dando saltos en su taburete, diciendo que me quería, que era mi mayor fan, y así sucesivamente”, recordó el músico.

Nick Cave detalló que preguntó a Diego si estaba bien y se dio cuenta que el hombre estaba con el corazón roto porque discutió con su esposa:

“Le volví a preguntar si estaba bien, y rompió a llorar y dijo: ‘Mi mujer me echó. Me dijo que no volviera. Dice que me odia’. Estaba borracho, así que lo abracé y le pregunté: ‘¿Por qué te odia?’. Me respondió: ‘Cree que soy estúpido’. Luego me señaló y dijo: ‘Pero te quiere, carajo. Te quiere de verdad’. Le pregunté: ‘¿En serio?’. Respondió: ‘Sí, Peggy Sue se casó es su película favorita. La ha visto como cien veces’”.

Nicolas Cage en ‘Peggy Sue se casó’. Foto: Especial

El músico australiano le dio un par de consejos al hombre que quería presentarle a su esposa

Pero Nick Cave mintió para ayudar al pobre sujeto, ya que siguió con la mentira de ser Nicolas Cage para darle un par de consejos: “Le dije algo como: ‘Soy una persona común y corriente como tú. Hollywood no es todo lo que parece. Puede ser un lugar cruel. A veces se siente solo’, etcétera”.

“Después de un tiempo, empecé a sentirme cómodo con el tema. Le dije que hacer ” Arizona Baby” fue la experiencia más extraordinaria y un punto culminante de mi carrera, que John Goodman era un personaje fascinante y complejo, y que fue un verdadero privilegio trabajar con los hermanos Coen, que eran ‘maestros en su oficio’ y todas esas tonterías”, mencionó Cave en su historia.

Cage en ‘Arizona Baby’. Foto: Especial

Y al final todo quedó en una divertida anécdota de Nick Cave siendo confundido

El cantante de “Into my arms” dijo que en un punto, Diego quería que Nick Cave lo acompañara para presentarle a su esposa y abogara a su favor. La cosa es que el músico le mintió y le dijo que tenía que rodar una película a la mañana siguiente, por lo que se limitó a escribirle una notita a mano.

“Querida Ana, Diego no es tonto. Es un buen tipo. Con cariño, Nic Cage”, decía la nota que Cave escribió. “En fin, estas confusiones entre el Sr. Cage y yo ocurren con bastante frecuencia”, dijo el músico en su boletín. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Nick Cave. Foto: Getty images