No estamos llorando: Así fue la conmovedora despedida de una niña y su gatito

Sin duda, una de las cosas más complicadas para todos aquellos que aman a los animales es despedirse de ellos luego de años juntos. Decirle adiós a una mascota es muy duro, y mucho más si se trata de alguien que nos acompañó en todo momento y que incluso se convirtió en miembro de nuestra familia. Es por eso que la historia de esta niña que le cantó a su gatito para despedirse de él, es de las cosas más tiernas y emotivas que hemos visto en un buen rato.

Por acá les hemos platicado sobre humanos que hacen lo que sea con tal de demostrar qué tan importantes son para ellos sus fieles compañeros, como una pequeña que buscó a su doggo por cielo, mar y tierra hasta que gracias al internet de las cosas, lo encontró (AQUÍ pueden checarlo). Sin embargo, en esta ocasión les contaremos sobre Abby y Bailey, un par de amigos que eran inseparables, pero que tristemente tuvieron que decir adiós.

La conmovedora historia de esta niña y su gatito

Cabe aclarar que la historia de esta niña y su gatito no es tan actual, de hecho sucedió en 2018, pero recientemente resurgió en redes sociales y no está de más recordar este momento tan conmovedor. Resulta que cuando Abby nació, el michi ya llevaba 10 años en su familia y a pesar de que sus padres no estaban seguros de conservar al michi, rápidamente cambiaron de opinión al darse cuenta de que había una conexión muy especial entre ellos.

La pequeña no dudaba en abrazar y darle amor al minino, cosa bastante curiosa porque contra ” la naturaleza de estos animalitos”, Bailey se dejaba acariciar y querer por su dueña. Abby pasaba mucho tiempo con él, incluso le cantaba y le leía cuentos, pero un día las cosas cambiaron para mal, pues el veterinario diagnosticó a su mascota con una insuficiencia renal y lamentablemente no había nada qué hacer para salvarle la vida.

La emotiva despedida de Abby y Bailey

Sin embargo, a pesar de que tuvo qué enfrentarse a una situación sumamente dura a su corta edad, la niña no perdió el tiempo con su gatito. Días antes de Navidad, la madre de Abby grabó un video en el que se puede ver cómo le canta dulcemente al michi “You Are My Sunshine” (esa canción popular estadounidense que han popularizado artistas como Johnny Cash) mientras él se aferra a la pequeña. Sin duda, una escena que los hará sacar las de cocodrilo.

Según la mamá de Abby, Bailey murió minutos después de esta escena, pero todos se quedaron tranquilos porque el minino se fue en paz, colmado por el inmenso amor que la niña supo demostrarle en esos cuatro años en los que fueron los mejores amigos. Pero la cosa no paró ahí, pues luego de que el video se hiciera viral, la familia recibió tarjetas con condolencias por parte del internet de las cosas por esta pérdida tan fuerte.

No cabe duda de que un humano haría lo que fuera por su mascota, pero la historia de esta niña y su gatito nos demostró una vez más que hasta el último momento, le hizo saber cuánto lo quería. Sabemos que es muy difícil y triste despedir a una mascota, pero a pesar de que ya no estén con nosotros, es importante recordar todo el tiempo que nos acompañaron y sobre todo, el amor y el cariño que nos dieron cuándo estuvieron a nuestro lado.