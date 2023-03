Niño, era nomás ser tierno, ¡no hacer el video más hermoso que hayamos visto! No es poca cosa, se trata de uno de los videos más bellos que verás hoy y seguramente en mucho tiempo. Este niño arrulló a su perrrita cantándole una canción de Coldplay y neta son segundos maravillosos.

Niño arrulla a su perrita con canción de Coldplay/Captura al video de @ajenks1211 (TikTok)

El niño le cantó ‘A Sky Full Of Stars’ de Coldplay a su perrita para arrullarla

La usuaria Andrea Armel Jenkins (ajenks1211) compartió el video en TikTok y poco a poco se ha ido llenando de reacciones y comentarios por lo hermoso del momento. Créeme, no te arrepentirás de dedicarle un tiempito a disfrutarlo.

¿Has escuchado A Sky Full Of Stars? Si no, te la recomiendo mucho y todo fan de Coldplay estará de acuerdo. Pues bien, tan bello momento como el de este niño arrullando a su perrita no podía estar acompañado de mejor canción.

El pequeño interpreta la rola de Coldplay de una manera hermosa mientras tiene en brazos a su perrita de raza Westie. Es maravilloso ver la paz que refleja la mascota mientras el pequeño canta las frases más rifadas de la canción.

Tienes que ver el video porque es bellísimo

“I don’t care, go on and tear me apart… I don’t care if you do, ooh-ooh… ‘Cause in a sky, ‘cause in a sky full of stars, ¡I think I saw you, uuuuuh… ¡I think I saw you, uuuuh!”.

Todas esas palabras salen de la boca del niño mientras la perrita lo mira y se relaja quedándose dormida. Y por si ya todo eso no fuera lo suficientemente hermoso, el niño le da un par de besos en la nariz antes de terminar la canción de Coldplay y el video. ¡Ternura al máximo!

Lo dicho, uno de los videos más bellos, tiernos y relajantes en muchas maneras que hayamos visto. ¿Apoco no está como dejar maravillada a cualquier persona que lo vea? TikTok puede traer varios males, como ciertos retos virales que terminan en tragedia, pero también está lleno de momentos únicos como éste.

En los comentarios, por cierto, hay gente pidiendo que Coldplay lo invite a un concierto, cosa que no sería nada nuevo en la banda. Ya lo hicieron antes con Huillo, el niño mexicano con autismo que se volvió viral por tocar sus rolas, así que no nos extrañaría que se rifen también con este pequeño y su mascota.