Lo que necesitas saber: "Es maravilloso celebrar cómo la mecánica cuántica, con un siglo de antigüedad, ofrece continuamente nuevas sorpresas. Además, es enormemente útil, ya que la mecánica cuántica es la base de toda la tecnología digital", afirmó Olle Eriksson, presidente del Comité Nobel de Física.

La Real Academia de Ciencias de Suecia decidió entregar el Nobel de Física 2025 a John Clarke, Michael H. Devoret y John M. Martins. Tres científicos que se han encargado de trabajar sobre física cuántica… en lo más máximo posible, para poder ser visto a simple vista.

Ganadores del Nobel de Física 2025 / Captura de pantalla

Clarke, Devoret y Martinis dieron respuesta a una pregunta básica en la Física

Se les entrega el Nobel de Física 2025 a estos tres científicos “por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico”, determinó la organización de los Premios Nobel.

Dicho en palabras más claras, Clarke, Devoret y Martins realizaron experimentos en un chip, con los cuales revelaron la física cuántica en acción…

“Los ganadores del Premio Nobel de este año realizaron experimentos con un circuito eléctrico utilizaron una serie de experimentos para demostrar que las extrañas propiedades del mundo cuántico pueden concretarse en un sistema lo suficientemente grande como para sostenerse en la mano”.

Diseñaron un sistema eléctrico superconductor con el cual se podía pasar de un estado a otro mediante un túnel… como si atravesara una pared. También demostraron que el sistema absorbía y emitía energía en dosis específicas, tal como predice la mecánica cuántica.

De acuerdo con el jurado del Nobel de Física, la importancia del trabajo de los científicos a los que se les galardona este año radica en que lograron dar respuesta a una pregunta básica para los físicos: ¿cuál es el tamaño máximo de un sistema que puede demostrar efectos mecánicos cuánticos? Según Clarke, Devoret y Martins, el tamaño de un chip es la respuesta.

Sobre los tres ganadores del Nobel de Física 2025

John Clarke nació en Cambridge, Reino Unido en 1942 y es doctor en Física por la universidad de la misma ciudad. Actualmente es profesor de la Universidad de Berkley. Por su parte, John H. Devoret es originario de París, Francia y es doctor por la Universidad Paris-Sud. Su trabajo es conocido en la Universidad de Yale y de California, en Santa Barbara.

Por último, John M. Martinis también es profesor de la Universidad de Santa Barbara. Él obtuvo su grado de doctor en Física en la Universidad de Berkley. Los tres físicos compartirán el premio de 11 millones de coronas suecas.